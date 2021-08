10/08/2021 10:41:00

Traffico in tilt in questo momento a Marsala, in via Dante Alighieri, a causa di un incidente, avvenuto nei pressi della piscina comunale, di fronte al supermercato, tra un'auto e un tir.

Una Mini, che probabilmente stava facendo manovra, è finita addosso alla fiancata del mezzo pesante.

Il traffico, come detto, è bloccato e sul posto sono arrivati i vigili urbani per le rilevazioni del caso. Non ci sarebbero feriti.