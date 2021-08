Caldo record in Sicilia, Siracusa con 48,7 gradi città più calda d'Europa

11/08/2021 16:03:00

La Sicilia è la regione più calda d'Europa. E' record a Siracusa con 48,7 gradi registrati oggi. Il dato è il più elevato in tutta Europa. Siracusa scalza dalla prima posizione la città di Catenanuova in provincia di Enna, che aveva raggiunto la temperatura record di 48,5 nel 1999.

L'anticiclone africano Lucifero aveva già segnato punte di 47 °C ieri a Lentini, sempre nel siracusano.

Il caldo africano di questi giorni sta contribuendo agi incendi che stanno devastando la Sicilia (qui un nostro approfondimento).

L'anticiclone adesso si sposterà al Centro-Nord almeno fino a ferragosto con temperature massime in Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 °C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 °C a Roma, 37 °C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.