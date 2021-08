Favignana: oggi sono state salvate 11 persone e soccorse 3 imbarcazioni 

11/08/2021 20:49:00

Undici persone salvate e tre natanti da diporto soccorsi dalla Guardia costiera di Favignana con l'ausilio delle motovedette salpate da Trapani.

Il bilancio dell'attività svolta in mare nella giornata di oggi. Il primo intervento alle 13 quando il gommone pneumatico di stanza sull' isola è uscito in mare per soccorrere quattro diportisti a bordo di un natante di sei metri che si trovava in prossimità di Cala Rossa.

Ha iniziato ad imbarcare acqua per un guasto alle pompe di sentina. I naufraghi sono stati trasbordati sul gommone mentre il natante è stato rimorchiato fino al porto di Favignana.

Alle 17 un nuovo intervento. Questa volta nei pressi dell' isola del Previto. Un catamarano con a bordo 4 persone era rimasto incagliato nei fondali bassi. Due ore dopo un nuovo allarme. Soccorsa una unità da diporto di 12 metri in difficoltà per una avaria mentre era ancora in acque portuali.