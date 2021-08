Gli eventi di oggi nel Trapanese: Annalisa a Petrosino, le Dionisiache a Segesta, Alcart ad Alcamo

11/08/2021 12:00:00

Questa sera con inizio alle ore 21,30 il concerto di Annalisa, uno degli appuntamenti di punta dell’Estate petrosilena 2021. La cantante si esibirà allo Stadio Comunale nell’unica tappa siciliana del suo tour “Nuda 10 Open Air”. Annalisa, una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano, canterà tutti i suoi successi: dall’ultimo singolo “Movimento Lento” a “HouseParty”, passando per “Vento sulla Luna”, “Bye Bye”, “Avocado Toast”.

La vendita dei biglietti per assistere al concerto prosegue sulle piattaforme Ticketone e Ciaotickets, nonché nei punti vendita autorizzati (a Petrosino i ticket sono disponibili presso le tabaccherie in via Leonardo da Vinci e in via Pietro Nenni. Inoltre, il giorno del concerto verrà allestita una biglietteria allo Stadio Comunale che aprirà i battenti alle ore 17,30.

Si ricorda che alla luce delle recenti disposizioni normative l’ingresso ai concerti sarà consentito solo dietro esibizione del Green pass. Il Green pass si ottiene in uno dei tre seguenti modi:

Aver ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid; Essere guarito/a dall'infezione da non più di 6 mesi antecedenti alla data del concerto; Aver effettuato un tampone molecolare e/o antigenico con risultato negativo entro le 48 ore precedenti la data del concerto.

Tali disposizioni valgono per tutti i possessori di biglietto con età dai 12 anni in su. Per i bambini tra i 6 e gli 11 anni di età non è previsto l’obbligo del Green pass ma dovranno indossare la mascherina per accedere al concerto. Nessun obbligo per i bambini da 0 a 5 anni. Il laboratorio di analisi Governale in via Pio La Torre n. 9 effettuerà test Covid il giorno del concerto di Annalisa dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Ai possessori del biglietto del concerto di età compresa tra i 6 e i 17 anni verrà applicato uno sconto sul test.

Prosegue il calendario della VII edizione del Festival Dionisiache, la rassegna teatrale di fama internazionale con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo, promossa dal Parco Archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio.

Mercoledì 11 agosto, ore 19.15, è di scena al Teatro Antico di Segesta il Miles Gloriosus di Plauto, nell’adattamento di Giuseppe Pasculli, per la regia di Armando Pugliese.

In scena Gianfelice Imparato (Palestrione) e Andrea Tidona (Pirgopolinice), insieme a Daniela Marazita (Acroteleuzia), Massimo Reale (Periplecomeno), Silvia Siravo (Filocomasia), Alessandra D’ambrosio (Milfidippa), Giacomo De Cataldo (Pleusicle), Alessandro Calamunci (Sceledro), Maria Luisa Fravili (Curiona/Lucrona).

Il titolo rivela l’origine dello spettacolo, ma al tempo stesso ne determina la distanza. Il testo originale è infatti il modello da ‘contaminare’, ovviamente con spirito plautino, ovvero con quel tanto di spregiudicatezza e di aggressività che consentono di innescare - su ciò che è già dato - ancora un’altra avventura espressiva, spettacolare e linguistica.

La vicenda del ‘grande’ Pirgopolinice, il fanfarone per eccellenza, subisce una sterzata nel tempo.

Sottratta al suo spazio d’origine, una piazza di Efeso, l’azione plautina viene violentemente proiettata nella desolazione di una dispersa strada statale.

Una vecchia pompa di benzina ed un camion fuori uso, entrambi abbandonati ai margini di un suburbio metropolitano, sono i luoghi in cui un nucleo di umanità disgregata ed abbrutita è chiamata a rinnovare il rito del ‘rappresentarsi’.

Alle interazioni tra servi, padroni e liberti della commedia plautina si sostituiscono quelle tra emarginati da ‘età delle lattine’ e delle ‘buste di plastica’; esistenze, in ogni caso, fortemente segnate nella loro vita di caratteri teatrali, ovvero reali sempre e soltanto in virtù del gioco effimero e crudele della rappresentazione.

Profondamente diverso, perché segnato da contemporaneità, è dunque lo scenario della vicenda, come pure il linguaggio e la dinamica comportamentale dei personaggi.

Ciò che, invece, è destinato a restare immutato, per la sua stessa forza teatrale, è il meccanismo complessivo del testo plautino, tutto giocato sul carattere che più degli altri sembra sfuggire al cambiamento sostanziale del tempo: il ‘Miles’, il ‘Vantone’.

Il personaggio che è stato definito un ‘vasto scarabocchio’, ha tutta la sfrenata comicità di un’incredibile caricatura; ed è proprio questa dirompente vis comica che non può non tornare ad esplodere rinnovando la sua carica vitale, innescando i meccanismi del riso, coinvolgendo e travolgendo in autentica simbiosi attori e pubblico nel gioco della grande beffa organizzata alle spalle del ‘fu grande’ Pirgopolinice. Lo spettacolo è una produzione Teatro della Città.

Per info e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Festival www.dionisiache.it oppure chiamare al numero 3889590892 (attivo dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20).

Mercoledì 11 agosto, alla Collina dell’Antiquarium, si svolgerà il secondo incontro del ciclo Incontri con la Storia, con l’appuntamento “Novità dalla ricerca scientifica e scavi archeologici”, a cura di Rossella Giglio, direttore del Parco Archeologico di Segesta.

Giovedì 12, invece, dopo la replica del Miles Gloriosus, dalle ore 22.00, appuntamento con la musica alla Collina dell’Antiquarium; ad esibirsi Gianni Gebbia Magnetic Trio, con Gianni Gebbia sax soprano, Gabrio Bevilacqua contrabbasso, Carmelo Graceffa batteria.

I colleghi giornalisti possono attingere a questo link www.dionisiache.it/cartella-stampa/ (aggiornato, dopo la prima replica di ogni spettacolo, entro le ore 9 dell’indomani mattina) per le video interviste, le immagini dello spettacolo e le foto di ciascun appuntamento in calendario; i materiali del media drive sono realizzati da Max Firreri, Salvino Martinciglio e Francesco Terramagra per Sisilab.

Oggi e domani ritorna, dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sociosanitaria, Alcart il Festival che dal 2010 coinvolge Alcamo con dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, musica tutto all’insegna della cultura e della legalità che sono il filo conduttore della manifestazione.

L’evento, organizzato dalle associazioni culturali Kepos e Creattiva, ha preso il via domenica 8 Agosto presso la Cittadella dei Giovani di via Ugo Foscolo, mentre gli appuntamenti del Festival, inseriti nel palinsesto dell’estate alcamese, saranno all’Anfiteatro ex Cave Orto di Ballo l’11 e il 12 agosto a partire dalle ore 19:00.

Negli anni Alcart con tutto il suo allestimento scenografico artistico ha sempre interessato il centro storico, in particolare Piazza Bagolino ed il Parco Suburbano, quest’anno invece è stato scelto uno spazio diverso, uno dei contenitori culturali per eccellenza: la Cittadella dei Giovani.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “ancora una volta la nostra Città ospita Alcart, una realtà culturale, frutto della buona volontà di tanti giovani che hanno creduto in un progetto socio/culturale dalle tante sfaccettature che, negli anni, ha portato ad Alcamo scrittori, musicisti ed artisti famosi. Alcart è stata e continua ad essere una manifestazione nata per conoscere e far conoscere nuove realtà culturali che hanno regalato alla nostra Città momenti bellissimi di socialità, rendendo Alcamo un polo attrattivo per l’arte e tutte le sue declinazioni”.

A causa di problemi di ordine logistico- organizzativo il previsto spettacolo “Sbussolati” con Mario Zamma che, sarebbe dovuto andare in scena presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia nella piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte, questa sera mercoledì 11 agosto, è stato rinviato a nuova data che sarà comunicata successivamente.

Nel ringraziare la produzione e l’artista per la disponibilità dimostrata vi rinnoviamo l’appuntamento con la stagione teatro d’aMare che prosegue la sua corsa forte dei successi ottenuti e che ritornerà mercoledì 18 agosto con lo spettacolo dei comici “Pino e gli

Anticorpi” noti al grande pubblico per la partecipazione a trasmissioni di culto come Zelig e Colorado Cafè.

Va precisato che, anche in assenza dello spettacolo, il punto vaccinale predisposto dall’Asp di Trapani per effettuare gratuitamente tamponi e vaccini rimarrà comunque attivo dalle ore 17.00 alle 0re 20.00 di mercoledì 11 agosto e di tutte le altre date previste dal calendario.