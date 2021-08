Ferragosto di divieti in Sicilia. Ecco le ordinanze, e cosa NON si può fare 

12/08/2021 06:00:00

Il coronavirus che avanza a causa dell'alto numero di non vaccinati, il caldo bestiale, gli incendi. Non è una bella estate per la Sicilia, e non sarà un bel Ferragosto. Molti Sindaci, infatti, hanno deciso di vietare falò, feste in spiaggia e altro, per evitare assembramenti e non favorire le occasioni di contagio, che comunque ci saranno lo stesso, dato che impazzano le feste abusive da ogni parte.

A Palermo il Sindaco Leoluca Orlando, nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid, ha vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di accendere fuochi e installare tende sulle spiagge. "Come l'anno scorso, quest'anno, con particolare attenzione visto l'aumento preoccupante dei contagi - dice il sindaco Orlando - d'intesa con il Comitato Ordine e sicurezza pubblica ho disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, di assembramenti, feste e falò". I divieti decorrono dal 14 agosto dalle19 e fino alle 7 del 15 agosto e dalle 19 alle 24 del 15 agosto. Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

Le spiagge dei Comuni della provincia di Palermo saranno interdette nella notte di Ferragosto. È l'orientamento dei sindaci manifestato durante un incontro convocato dal prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. La misura risponde a un criterio di «massima prudenza» anti Covid. Non sarà possibile accedere agli arenili tra le 20 del 14 e le 6 del 15 agosto. Sarà consentito l'accesso solo agli addetti ai lidi e al personale addetto alla pulizia. I clienti dei lidi potranno utilizzare le strutture in un numero ridotto e con i distanziamenti previsti dalla legge. Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha subito emesso un'ordinanza per la chiusura di tutte le spiagge e disposto la vigilanza sui punti di accesso.

MARSALA. Si è tenuta una riunione operativa per decidere le misure di sicurezza e sorveglianza del territorio in vista del Ferragosto. Sono stati concordati i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e prevenire assembramenti durante la vigilia e il giorno di ferragosto, giornate che vedono riversarsi sul litorale e sulle spiagge molti cittadini e giovani per i consueti festeggiamenti. A tal riguardo, nelle prossime ore, verrà pubblicata un’ordinanza con la quale verranno disposti:

- il divieto, dalle ore 23:59 del 13 alle 24:00 del 15 Agosto, di trasporto di legna e di utensili funzionali all’accensione di fuochi lungo tutta la litoranea e nelle zone limitrofe alle spiagge

- il divieto, dalle ore 23:59 del 13 alle 24:00 del 15 Agosto, di trasporto e di utilizzo di impianti di amplificazione lungo tutta la litoranea e nelle zone limitrofe alle spiagge

Tali divieti vanno ad integrare le ordinanze da poco disposte dal Comando dei Vigili Urbani relativi al divieto di consumo di bevande alcoliche in vetro e lattine dopo le ore 20:00 e all’inasprimento delle sanzioni per le attività musicali disturbanti.

Saranno inoltre implementate le pattuglie della Polizia Municipale e la Capitaneria di Porto garantirà un pattugliamento sia a terra che tramite vedette a mare.

ERICE. In occasione della notte, richiamando l’ordinanza n. 121/2020 e tutte le normative in vigore su più livelli, anche quelle finalizzate al contenimento del contagio dal virus Covid-19, la sindaca Daniela Toscano e l’assessore alla Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco rivolgono un invito alla prudenza a tutti i cittadini che intendono trascorrere la notte nella spiaggia di San Giuliano. «Ci rivolgiamo a tutti gli ericini – commentano sindaca e assessore -. Ricordiamo a tutti che sono tuttora in vigore una serie di limitazioni di ordine pubblico come quella di accendere dei fuochi e di usare aree pubbliche per bivaccare. Inoltre, ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, è vietato somministrare bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine. E' in ogni caso obbligatorio mantenere il decoro delle aree pubbliche, evitando dunque di abbandonare rifiuti di ogni tipo: i controlli saranno affidati alla Polizia Municipale. Considerato il fatto che l’emergenza pandemica non è ancora terminata, invitiamo infine i cittadini a rispettare scrupolosamente le normative anticovid, in particolare ad evitare rischiosi ed inutili assembramenti. Sono infatti i nostri comportamenti a determinare quando usciremo da questa pandemia».