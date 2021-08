Domani a Marsala lutto cittadino 

16/08/2021 18:53:00

Dopo l'imbarazzante caso che lo ha visto a capo della banda musicale, nelle ore successive alla notizia della morte di Francesco Pantaleo, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, è venuto incontro alle richieste di molti cittadini e ha stabilito con un'ordinanza il lutto cittadino per domani, 17 Agosto 2021, in concomitanza con i funerali dello studente marsalese morto a Pisa in circostanze misteriose.

Le bandiere del Palazzo di Città e di Palazzo VII Aprile saranno esposte a mezz’asta in segno di partecipazione e di vicinanza ai familiari.

Agli esercenti viene rivolto l'invito ad abbassare le saracinesche in segno di lutto e raccoglimento in concomitanza e per la durata dei funerali che si svolgeranno dalle ore 10,30 nella Chiesa Madre.

L'annuncio della morte di Francesco Pantaleo, che era scomparso da alcuni giorni, è stato dato venerdì 31 Luglio 2021, nel tardo pomeriggio. Erano sue le poche spoglie rimaste di un cadavere carbonizzato che era stato trovato vicino Pisa. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, rilasciò una dichiarazione di condoglianze e dolore alla famiglia, ma il giorno dopo, 1° Agosto, ha fatto molto clamore il fatto che in una città scossa dalla tragedia, il Sindaco ha ritenuto opportuno partecipare alla sfilata, con banda, in centro, delle "persone con i capelli rossi" ...