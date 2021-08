Covid, boom di contagi in provincia di Trapani. La situazione aggiornata

16/08/2021 09:10:00

I molti soggetti ancora non vaccinati, i tanti turisti, la poca cautela, con feste e assembramenti senza alcun controllo, hanno portato negli ultimi giorni ad un boom di contagi in provincia di Trapani, con un ritorno dei ricoveri, anche in terapia intensiva. Sono cinque i ricoverati a Marsala - tutti soggetti non vaccinati - e tra i medici ricorre sempre questa frase: "Tutte le persone che arrivano in terapia intensiva rimpiangono di non essersi vaccinate ...".

Tra i ricoverati in terapia intensiva al "Paolo Borsellino" anche una giovane donna under 30.

Mentre a Marsala si aggiungono posti letto, anche a Mazara il secondo piano dell'ospedale potrebbe presto essere destinato all'emergenza Covid. Insomma, si torna in uno scenario già noto, con una punta di amarezza in più, perchè oggi abbiamo lo strumento per evitare i contagi: il vaccino, ma molte persone stanno ancora lontane dagli hub vaccinali.

Veniamo ai dati. Attualmente l'incidenza (i nuovi casi ogni centomila abitanti su sette giorni) in provincia di Trapani è 131. Un mese fa, il 16 Luglio era 39. E' salita di cento punti in un mese. Siamo allo stesso valore di Dicembre e Febbraio. E per fare un esempio, quando eravamo in zona rossa, a Natale, l'incidenza in provincia era solo 49...

Nella classifica delle province italiane, Trapani è al 18° posto.

Il 15 Agosto si sono registrati in provincia di Trapani 108 casi nuovi, sabato 104, venerdì 8. Il che porta la media degli ultimi tre giorni a 73 (quella dei tre giorni precedenti era stata di 102). In percentuale, in una settimana i casi in provincia di Trapani sono cresciuti del 16%.