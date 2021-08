Gli eventi dell'estate trapanese: cultura e teatro a Marsala e Valderice

17/08/2021 11:00:00

“’a Scurata”, Alessio Piazza legge Leonardo Sciascia - Nel centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto, l’attore marsalese darà vita alle sue parole eterne con un reading di due racconti “Il lungo Viaggio” e “Un caso di Coscienza” tratti da “Il mare colore del vino” - “Uno spazio così suggestivo e così onirico ha bisogno di uno spettacolo adatto: ho scelto due racconti di Leonardo Sciascia. L’ho fatto per non perderci di vista, per stare allerta. Ricorderemo che tutti siamo stati migranti, ma indagheremo anche nel mondo del dubbio e del pettegolezzo…”. Con queste parole Alessio Piazza ha spiegato la sua scelta di dar vita ad un reading di due racconti del grande scrittore siciliano, tratti da “Il mare colore del vino”. L’evento si inscrive all’interno della rassegna organizzata dal Movimento Artistico Culturale città di Marsala che si svolge nel teatro a mare “Pellegrino 1880” realizzato grazie al main sponsor Cantine Pellegrino, in una vasca dell’antica Salina Genna.

“L’intento – continua Alessio Piazza – è, nella suggestiva cornice della Salina Genna, far godere al pubblico di cittadini e turisti, le parole di uno spirito libero, di uno scrittore coraggioso e anticonformista, che ha fatto della critica sociale e dell’impegno civile la sua ragione d’essere. Una lettura fondamentale per comprendere meglio non solo il recente passato del nostro Paese, ma anche la complessità della società d’oggi”.

Dunque il 18 agosto alle 19,45, protagonista della serata sarà: la coscienza di essere siciliani, percorrendo un viaggio fatto di tinte forti e toni sagaci. Due narrazioni per pensarci figli di questa terra intensamente variopinta, capace di sapida ironia e di memoria eterna.

“Entrambi i racconti sono adatti sia al contesto che alla location. Il primo racconto, Il lungo Viaggio – continua Alessio – ci ricorda che siamo stati tutti migranti, un tempo e in un momento come questo ricordarci questo è importante. Così come Un caso di coscienza, la storia dell’avvocato Vaccagnino, della borghesia siciliana, che legge su una rivista una lettera di una cittadina del suo paesino, il tradimento del marito. Si apre una voragine… quella del pettegolezzo ma anche del dubbio, quindi della coscienza”. Sarà un reading -dove ognuno potrà trovare le proprie dimensioni nell’ironia sempre tagliente e sagace di Leonardo Sciascia.

Dopo il grande successo registrato nei giorni scorsi a Modica e Ragusa, debutta nell’ambito della Rassegna Valderice a Teatro presso il Teatro On Nino Croce, sabato 21 agosto (ore 21:45), "Sorelle-Mia e Loredana". Due facce di una sola luna, il primo spettacolo, diretto da Mario Incudine e prodotto da Oddo Management e Teatro Ariston, che porta in scena il legame speciale tra due artiste e, soprattutto, due sorelle come Mia Martini e Loredana Berte’.

A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista La Commare, cantante, attrice, musicista, e in questo caso anche autrice del testo. Un raffinato momento di teatro-canzone, un tuffo negli anni ‘70, ‘80, fino ad arrivare al tragico 12 maggio 1995. Ogni canzone, eseguita rigorosamente da una live band, ed ogni monologo, saranno tasselli che serviranno a completare il puzzle, composto abilmente dalla regia di Mario Incudine.

Per la Rassegna Agorai del Mare martedi 17 agosto ore 21:00 al Parco archeologico di Lilibeo, la rappresentazione teatrale "Dante/Enea_il viaggio" presso la corte interna del Baglio Tumbarello.