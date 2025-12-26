L'omaggio a Marsala di Piero Pellegrino con l'armonia e i suoni del suo Handpan
«Ho voluto omaggiare la mia città con un pensiero semplice, affidato alla mia musica». Così Piero Pellegrino racconta il suo modo di vivere il Natale attraverso l’arte e il suono dell’handpan.
«Per me il Natale è il momento in cui arte, cultura, musica e amore si incontrano», spiega. Un’esperienza vissuta all’interno del Museo Archeologico Lilibeo, dove «le note non invadono lo spazio, ma sembrano chiedere permesso agli oggetti e alla storia che il luogo custodisce».
Il suono dialoga con l’ambiente e con ciò che lo abita. «L’eco delle volte accompagna le armonie e rende il museo parte della musica, come una cassa di risonanza naturale».
Al centro resta il rapporto tra passato e presente. «L’handpan è uno strumento giovane», connclude Pellegrino, «ma in quel contesto presta la sua voce a storie antiche.
Suonare lì significa sentire una continuità tra le mani di oggi e quelle di chi, secoli fa, ha vissuto quei luoghi». Un pensiero di Natale che diventa invito all’ascolto e al rispetto dei luoghi della memoria.
