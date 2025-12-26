Sezioni
Cultura
26/12/2025 22:00:00

L'omaggio a Marsala di Piero Pellegrino con l'armonia e i suoni del suo Handpan

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-12-2025/1766778608-0-l-omaggio-a-marsala-di-piero-pellegrino-con-l-armonia-e-i-suoni-del-suo-handpan.png

«Ho voluto omaggiare la mia città con un pensiero semplice, affidato alla mia musica». Così Piero Pellegrino racconta il suo modo di vivere il Natale attraverso l’arte e il suono dell’handpan.

 

«Per me il Natale è il momento in cui arte, cultura, musica e amore si incontrano», spiega. Un’esperienza vissuta all’interno del Museo Archeologico Lilibeo, dove «le note non invadono lo spazio, ma sembrano chiedere permesso agli oggetti e alla storia che il luogo custodisce».

 

Il suono dialoga con l’ambiente e con ciò che lo abita. «L’eco delle volte accompagna le armonie e rende il museo parte della musica, come una cassa di risonanza naturale».

Al centro resta il rapporto tra passato e presente. «L’handpan è uno strumento giovane», connclude Pellegrino, «ma in quel contesto presta la sua voce a storie antiche. 

 

Suonare lì significa sentire una continuità tra le mani di oggi e quelle di chi, secoli fa, ha vissuto quei luoghi». Un pensiero di Natale che diventa invito all’ascolto e al rispetto dei luoghi della memoria.

 

 









