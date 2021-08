Marsala, ricoverato in rianimazione anche un uomo vaccinato

17/08/2021 17:11:00

Sono quattro le persone attualmente ricoverate nel reparto di rianimazione dell'ospedale Covid di Marsala. Grazie ai vaccini si tratta di un pugno di persone, nonostante la curva del contagio sia in crescita.

Tuttavia potrebbero essere di meno: delle quattro persone, infatti, tre non sono vaccinate. E anche loro, magari si sono pentite - come tutti gli altri ricoverati - di non aver voluto o potuto fare il vaccino in queste settimane.

Una quarta persona ricoverata in terapia intensiva è un medico, con altre patologie, che ha ricevuto correttamente la doppia dose di Pfizer. "Non deve stupire che una persona correttamente vaccinata sia ricoverata in terapia intensiva - dicono i medici - perché è un caso raro, ma possibile. Il vaccino protegge al 90%, ma, appunto, ci sono casi in cui anche soggetti vaccinati possono contrarre la forma grave della malattia. Inoltre, probabilmente, senza il vaccino questo paziente sarebbe morto". Le sue condizioni sono in lento miglioramento.

I medici, pertanto, rinnovano l'invito a vaccinarsi e a fare vaccinare i propri cari, per debellare la malattia, evitare la pressione sugli ospedali, e l'insorgere di nuove varianti.