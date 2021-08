Una mamma di 37 anni di Mazara, l'ultima vittima del Covid

18/08/2021 12:48:00

Una mamma di 37 anni di Mazara del Vallo. E' l'ultima vittima del Covid19 in provincia di Trapani. La donna si trovava ricoverata al Covid Hospital di Marsala da alcuni giorni, le sue condizioni si sono aggravate e oggi, come comunica il sindaco di Mazara Salvatore Quinci, è deceduta.

Il Covid è tornato a fare paura in provincia di Trapani. L'ospedale di Marsala di giorno in giorno si riempie di nuovi ricoverati, la maggior parte non vaccinati, che rischiano di contrarre il virus in forma grave. Per l'aumento dei contagi e dei ricoveri il Paolo Borsellino diventerà presto esclusivamente ospedale Covid, di nuovo. E la situazione all'interno del nosocomio è molto critica, come racconta oggi su Tp24 un'infermiera in servizio nell'ospedale di Marsala.