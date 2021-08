Covid, Trapani si prepara il peggio: riattivati 135 posti letto 

19/08/2021 13:32:00

Corre il coronavirus in provincia di Trapani. Ci sono tantissime persone non vaccinate, e sono loro a riempire i reparti e le terapie intensive. E' per questo che l'Azienda Sanitaria Provinciale ha deciso l'attivazione, in queste ore, di 135 posti letto. Sono, in pratica, i posti letto che c'erano a Marzo, quando eravamo nel pieno della seconda ondata, e ancora i vaccini non erano diffusi.

Come abbiamo già anticipato, l'ospedale di Marsala "Paolo Borsellino" torna ad essere interamente dedicato al Covid, tra le proteste della comunità, nel silenzio del Sindaco di centrodestra, Massimo Grillo, che aveva invece promesso la "liberazione" dell'ospedale in estate ...

A Marsala sono attivi per il Covid 90 posti letto. All’ospedale di Marsala verrà, comunque, garantita l'attività assistenziale di Pediatria, Ostetricia, Cardiologia e Dialisi. Dall’ospedale di Marsala, i reparti ordinari, sono stati, invece, trasferiti presso altri nosocomi: l’Urologia a Mazara del Vallo, la Chirurgia generale all’ospedale di Trapani, la Chirurgia plastica a Castelvetrano. Al «Vittorio Emanuele II» di Castelvetrano rimangono i reparti di Oculistica e Ortopedia.

Altri 30 posti letto sono stati attivati all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo. In poche ore il reparto si è riempito. I ricoverati sono tutti soggetti non vaccinati.

Altri 15 posti letto sono stati attivati a Salemi. Per un totale di 135 posti letto.