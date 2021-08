Il governo prende tempo e la Sicilia resta in zona bianca

19/08/2021 17:07:00

Grande confusione per capire le sorti della Sicilia dalla prossima settimana. I numeri dicono che la Sicilia deve diventare zona gialla, ma il governo prende tempo e, secondo gli ultimi rumor, domani non ci sarà alcun decreto per il passaggio di colore. Insomma, tutta Italia resterà zona bianca per almeno un'altra settimana.

La Sicilia oggi ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica).

In teoria la Sicilia avrebbe numeri anche da zona arancione (come spieghiamo qui), ma la scelta è politica: si resta in bianco, nella speranza che la curva dei contagi freni, come nel resto d'Italia, e che le persone ancora non vaccinate facciano la loro parte, evitando chiusure e mettendo in sicurezza se e gli altri.