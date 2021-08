Eventi estate, domenica la proiezione del documentario "Tra le bellezze di Alcamo"

20/08/2021 15:00:00

Domenica sera alle 20:30, all’Anfiteatro Cave Cappuccini, sarà proiettato il documentario di Rita Maria Mancuso “Tra le bellezze di Alcamo”, a cura di Carmelo Mancuso, un’iniziativa del gruppo "Noi... Oltre il Teatro" della parrocchia San Francesco di Paola.

Il gruppo “Noi…Oltre il Teatro” è composto da studenti uniti dalla passione per la recitazione, il cinema, ma soprattutto da un legame di Amicizia; i giovani da 5 anni portano avanti idee, emozioni e sentimenti per costruire un percorso di vita positivo e legato ai valori tradizionali della nostra terra.

Il documentario racconta il territorio, la storia, i beni culturali e ambientali, i costumi e le iniziative che esprimono e valorizzano la nostra città, lo spirito creativo della nostra gente da cui il titolo “Tra le bellezze di Alcamo”.

Il progetto ideato da Rita Maria Mancuso e realizzato da Carmelo Mancuso ha coinvolto non solo la Parrocchia San Francesco di Paola ed il parroco Don Salvatore Grignano, ma anche personalità del mondo culturale e associativo cittadino, fra cui Luigi Culmone, Maurizio e Giuseppe Calandra, Silvana Giacone, Nato Stabile, Gaetano Stellino, Giuseppe Maniscalchi, Francesco Bambina ed altri ancora.

Domenica, durante la serata, sarà sorteggiato un quadro del pittore alcamese Francesco Grimaudo, un paesaggista ed impressionista che - dopo aver assistito alla proiezione del documentario il 18 giugno, durante i festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli - ha voluto dedicare al lavoro del gruppo una tela, dove l’elemento che risalta è l’acqua, fonte di vita. Acqua quale simbolo di rinascita e di quella freschezza che caratterizza i giovani con il proprio entusiasmo, la voglia di fare e di creare, proprio quella che il gruppo “Noi…Oltre il Teatro” esprime nel documentario.

****

EROGAZIONE IDRICA - L'ufficio Servizio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rende noto che, oggi, è stata aperta l’acqua per le utenze del terzo turno e stasera sarà erogata l’acqua per la zona Sant’Anna alta. Domani, venerdì 20 Agosto, sarà fatta una giornata di accumulo e l’erogazione idrica riprenderà sabato 21 Agosto con il primo turno. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulla turnazione idrica; ci scusiamo per il disagio.

PRIMO TURNO

ZONA 1 Nord di C.so VI Aprile (da P.zza Pittore Renda a P.zza Bagolino)

Via F.sco Crispi - Via Ugo Foscolo – P.zza Falcone e Borsellino

Via Amendola – Via Platania – Via Pia Opera Pastore

C.da Gammara – C.da Vitusi – C.da San Gaetano