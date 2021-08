L'estate dei vip in Sicilia. A Cefalù arriva l'ex calciatore Egdar Davids

22/08/2021 18:32:00

La Sicilia in questa estate 2021 si conferma meta preferita da tantissimi turisti e da tanti vip (qui un altro nostro articolo). L'ultimo a sceglierla come luogo delle sue vacanze è l'ex calciatore della Juventus Edgar Davids.

Il campione tra i 125 giocatori più forti della storia ha pubblicato una sua foto in spiaggia a Cefalù. L'olandese viene da anni in Italia in vacanza a testimonianza che il suo affetto per il bel Paese non è tramontato. Sui social viene invitato ad andare a visitare altri luoghi della Sicilia.