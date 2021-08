L'assassino di Vanessa si è impiccato 

23/08/2021 17:08:00

Antonino Sciuto, 38 anni, è stato trovato questo pomeriggio impiccato in un casolare in contrada Trigona, nelle campagne di Trecastagni. Da ieri sera era in fuga dopo avere ucciso l’ex compagna Vanessa Zappalà.

A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze.

La sparatoria è avvenuta verso le tre della notte scorsa. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l’ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un’amica della vittima.

