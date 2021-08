A Valderice il sindaco ha azzerato la giunta e ha cambiato due assessori 

24/08/2021 15:30:00

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ieri ha azzerato la sua giunta municipale.

"Con provvedimento ufficiale ho deciso di revocare i decreti sindacali con cui avevo nominato e conferito le cariche di Assessore in seno alla Giunta Municipale.

La mia decisione arriva in un momento ben preciso, ossia ad un punto che supera temporalmente la metà del mio mandato elettorale", dichiara il sindaco.

"L'assetto politico ritengo abbia la necessità di un rilancio, al fine di continuare ad attuare il mio programma in maniera più condivisa possibile.

La rimodulazione della composizione della Giunta, è ispirata ad una sempre più compatta azione di indirizzo, volta a dare impulso ai processi di attuazione della parte finale del programma politico, sempre nell'esclusivo interesse pubblico; programma per il quale sono stato chiamato a governare questo paese" aggiunge Stabile.

Il sindaco poi ringrazia "di cuore tutti gli Assessori che fino ad oggi si sono spesi senza alcuna remora per Valderice, e rinnovo la mia gratitudine per avermi affiancato nei miei primi tre anni di mandato in maniera decisamente significativa".

La scelta del sindaco ovviamente ha suscitato polemiche e reazioni. Come quella di Filippo Iovino, capogruppo del neonato gruppo consiliare Elimo Ericino che annovera quattro elementi (gli altri tre sono Giovanna Agosta, Vincenzo Messina e Giuseppe Martinico).

Iovino, a nome del gruppo che rappresenta, pone qualche perplessità sulla scelta del Sindaco Francesco Stabile.

"È sempre un piacere venire a conoscenza di scelte così importanti attraverso articoli di giornale - afferma - Notiamo con grande stupore che il Decreto sindacale n.9 del 21/08/2021 fa, in primis, riferimento al nuovo gruppo consiliare;

gruppo del quale prima si tessono le lodi - sempre e solo a mezzo stampa -,

poi lo si incontra - per volontà esclusiva del gruppo - ove lo stesso conferma la totale fiducia al Sindaco, all'intera Giunta e al Presidente del Consiglio

e infine lo si cita come prima causa scatenate di questa scossa di terremoto.

Perché di scossa di terremoto si tratta!

Un tempo fummo squadra, adesso alleati? Mai mettere l'IO davanti al NOI. Mai.

Il Gruppo Consiliare Elimo Ericino ribadisce la propria totale indipendenza politica da pseudo figure di riferimento.

Ci aspettiamo una imminente convocazione per ribadire i nostri principi e i nostri obiettivi, nella volontà di tornare ad essere Squadra e non alleati subordinati".

Alla fine il Sindaco ha sciolto la sua riserva, e ha annunciato la nomina di due nuovi assessori. Ecco la sua dichiarazione:

Dall'avvio in questi giorni della verifica politica, e dopo un'azione preliminare di informazione e condivisione, ho deciso di attuare un ricambio della squadra di governo, in quella che è la gestione politico/amministrativa, per dare un nuovo slancio al proseguo dell'attività della mia Amministrazione comunale.

L'assetto politico ritengo abbia in questo momento la necessità di una nuova azione di indirizzo, al fine di continuare ad attuare il programma per cui i Valdericini hanno espresso il loro consenso e mi hanno onorato della loro fiducia. Questo, coerentemente con l' intendimento iniziale condiviso da tutti, ha voluto significare coinvolgere coloro che in qualche modo hanno contribuito a dare impulso al cambiamento.

Ringrazio tutti gli Assessori che fino ad oggi si sono spesi senza alcuna remora per Valderice, e rinnovo la mia gratitudine per avermi affiancato nei miei primi tre anni di mandato.

Oggi, questo percorso mi ha fatto approdare alla nomina di due nuovi Assessori.

Faranno parte della mia Giunta: Pietro Tosto e Anna Maria Mazzara, che sostituiscono i precedenti Ferro Cristina e Maltese Giuseppe, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto fino adesso.

Rinnovo il mio benvenuto a queste nuove forze ed energie, che da oggi faranno parte della squadra di governo e auguro buon lavoro a tutti gli assessori che contribuiranno in maniera significativa alla crescita del nostro territorio.