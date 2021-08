Il depuratore di Selinunte rischia il crollo, liquami finiscono in mare. Il video

24/08/2021 06:00:00

Rischia di precipitare sugli scogli la vasca di cemento che connette i liquami dal depuratore al pennello a mare, per lo scarico finale.

Avevamo parlato QUI del continuo sversamento di reflui fognari sulla spiaggetta sottostante, imputando il problema al ritorno delle “false acque bianche”. Purtroppo si tratta di “vere acque nere”, sprigionate da un collettore che si sarebbe rotto a causa di uno smottamento.

Sì, perché la zona è argillosa. E nel corso dei decenni, ha provocato delle tremende crepe alla base dell’intero impianto che si affaccia sul mare di Selinunte.

Nel maggio scorso il depuratore aveva avuto un guasto.

La “Ecotecnica srl”, che lo gestisce, aveva fatto sapere al comune che per ripararlo occorreva scaricare direttamente in mare i reflui non depurati. Ecco perché il sindaco aveva emesso un’ordinanza di divieto di balneazione e pesca, esteso ad un raggio di 300 metri dal punto di scarico. Terminati i lavori, il sindaco avrebbe emesso un’altra ordinanza. Il posto non sarebbe diventato certo balneabile, ma non ci sarebbe più stata l’estensione ai 300 metri di raggio.

Le cose, purtroppo, sono andate diversamente. Nessuna nuova ordinanza, perché i lavori andati avanti per l’intero mese di maggio, sarebbero stati sospesi ai primi di giugno, con l’approssimarsi della stagione estiva.

Ma dall’ordinanza sindacale del 10 maggio si legge che “il perdurare dell’evento di guasto comporta la non regolare funzionalità dell’impianto che, in assenza nell’immediato di un intervento risolutivo, potrebbe in seguito causare l’interruzione del servizio, arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, nonché creerebbe problematiche di tipo igienicosanitarie ed ambientali”.

Ed in effetti, sembra essere successo proprio questo.

La certezza che si trattasse di “vere acque nere” l’abbiamo avuta qualche giorno fa, arrampicandoci dalla spiaggetta verso il depuratore. Qualcuno però aveva fatto già un sopralluogo, tagliando parte della fitta vegetazione di canne e arbusti, permettendoci così di arrivare fino alla vasca finale che si collega col “pennello a mare”.

Arrivati sopra questa grande piattaforma di cemento, c’era un tombino arrugginito, forse mai aperto. Si sentiva il rumore dei reflui che entravano, ma anche quello dei liquami che uscivano di sotto. Tutto intorno era melma, parzialmente essiccata.

Al momento in cui scriviamo, lo sversamento è ancora in corso.

Si impedirà lo stazionamento dei bagnanti nelle spiaggette di sotto e tra gli scogli? Ci giunge voce che il sindaco Enzo Alfano abbia comunicato il problema anche alla Capitaneria di Porto che, per questioni di sicurezza, probabilmente interdirà la zona circostante alla navigazione.

Insomma, non è solo inquinamento. La vasca di cemento, sottoesposta rispetto al depuratore, rischia di precipitare giù.

Però tutto va a rilento. All’ufficio tecnico sono rimasti in pochissimi, avendo sulle spalle la gestione dell’intera città e delle sue borgate (fognatura, acqua, rifiuti, illuminazione…).

Nello stesso tempo, il comune non ha soldi per intervenire. Ma questa non è una novità.

Nel 2013, in seguito alla prima video inchiesta (per molti inopportuna perché in piena stagione estiva), l’allora sindaco Felice Errante aveva detto: “Il depuratore di Marinella di Selinunte andrà a finire a mare, se continueranno questi movimenti argillosi. L’intervento infrastrutturale però richiede 4 milioni e mezzo di euro. Noi dobbiamo prevedere, con le risorse che abbiamo, interventi tampone che possano far funzionare l’impianto nel migliore dei modi”.

Oggi, oltre ad essere in piena stagione estiva, abbiamo il comune di Castelvetrano in pieno dissesto finanziario. Ma se prima le risorse erano poche, adesso sono zero. Oggi tutti i nodi vengono al pettine. E tutti i reflui arrivano sugli scogli.

Egidio Morici