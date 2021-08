Coronavirus Sicilia, bollettino 24 agosto: 1.491 nuovi casi, oltre 100 i ricoveri

24/08/2021 18:15:00

Continuano ad aumentare i ricoveri in Sicilia: superati i 100 posti letto occupati in terapia intensiva. Ancora una volta la Sicilia registra i valori peggiori di tutta Italia, sia come imcremento dei contagi, sia come occupazione ospedaliera.

Sono 1.491 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 19.927 tamponi processati, in calo il tasso di positovità che raggiunge quota 7,4%. E' quello che viene fuori dal consueto bollettino diramato oggi, martedì 24 agosto, dal ministero della Salute sulla situazione Coronavirus.

Nei reparti ordinari i ricoveri con sintomi Covid sono 740 (ieri 729), ai quali vanno aggiunti i 102 pazienti in terapia intensiva (ieri 88) con diciassette nuovi ingressi. Complessivamente nei nosocomi dell'Isola sono 842 i pazienti che stanno lottando contro il virus (ieri 817). Altri 24.105 positivi sono invece in isolamento domiciliare (ieri 23.329).

Il totale degli attuali positivi è quindi di 24.947 (ieri 24.146). Nelle ultime 24 ore 679 persone sono state dichiarate guarite. Il totale da inizio pandemia è di 235.967. Dall'inizio dell'emergenza, le vittime sono 6.250. Nel report di sono 11 le vittime segnalate, ma dalla Regione precisano che una vittima è da riferire alla giornata di ieri, sette fanno riferimento a domenica; una a sabato 21. E ancora una vittima è riferibile al 18 agosto e una al 16.

Questa la suddivisione nelle provincia siciliane: Palermo 374 nuovi contagi, Catania 247, Messina 246, Siracusa 62, Ragusa 78, Trapani 170, Caltanissetta 141, Agrigento 129, Enna 44.