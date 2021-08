Trapani, un positivo al Covid scoperto dopo un cineforum 

24/08/2021 12:21:00

Un caso di positività al covid è stato scoperto dopo il primo appuntamento di "Cinestate2021", cineforum promosso dall'associazione Trapani per il Futuro, che si è svolto lo scorso 19 agosto al chiostro San Domenico.

A darne notizia, con grande serietà e correttezza, la stessa associazione "Precisiamo che tutte le misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale sono state minuziosamente rispettate per l’intera durata dell’evento - si legge nel post - e che i sintomi sono insorti 72 ore dopo. Stiamo provvedendo a contattare tutte le persone presenti alla proiezione del 19 Agosto. Inoltre, i soci di Trapani per il Futuro partecipanti all’evento hanno deciso, in via precauzionale, di porsi in isolamento fiduciario e sottoporsi a tampone molecolare alla fine del periodo di quarantena. Sempre in via precauzionale, abbiamo deciso di annullare l'appuntamento odierno e di rimandarlo a data da destinarsi". Ieri era prevista la proiezione del film "Il portaborse", con il dibattito alla presenza del direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo.