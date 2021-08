Covid in Sicilia. Torna lo spettro della zona gialla. Ricoveri e "no-vax", i numeri

25/08/2021 06:00:00

Resta vivo il pericolo zona gialla per la Sicilia. I ricoveri in terapia intensiva sono cresciuti, e la percentuale di occupazione è dell’11% (la soglia da non superare per restare in zona bianca è del 10%). Un dato in crescita di due punti, mentre nell'area medica, è stabile al 19% ma comunque oltre soglia del 15%.



Il dato siciliano è trascinato dai non vaccinati. La maggior parte delle persone vaccinate non è immunizzata contro il Covid 19. I numeri, impietosi, li ha dati ieri anche il presidente della Regione Nello Musumeci, nell’ennesimo appello alla vaccinazione. Su 102 persone in terapia intensiva, "ben 78 di loro non sono vaccinati".

"In degenza ordinaria il trend non cambia. Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero".

Insomma, si dimostra ancora una volta che sono i non vaccinati a riempire le corsie degli ospedali, mettendo in pericolo tutti. "Vaccinarsi è un dovere civile" dice Musumeci.

"Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate. Sono donne e uomini che il Covid19 ha attaccato duramente e che rischiano - è duro dirlo ma è la drammatica verità - la vita".



I dati siciliani

Continuano ad aumentare i ricoveri in Sicilia: superati i 100 posti letto occupati in terapia intensiva. Ancora una volta la Sicilia registra i valori peggiori di tutta Italia, sia come imcremento dei contagi, sia come occupazione ospedaliera.

Sono 1.491 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 19.927 tamponi processati, in calo il tasso di positovità che raggiunge quota 7,4%.

Nei reparti ordinari i ricoveri con sintomi Covid sono 740 (lunedì 729), ai quali vanno aggiunti i 102 pazienti in terapia intensiva (lunedì 88) con diciassette nuovi ingressi. Complessivamente nei nosocomi dell'Isola sono 842 i pazienti che stanno lottando contro il virus (lunedì erano 817). Altri 24.105 positivi sono invece in isolamento domiciliare (lunedì 23.329).

Il totale degli attuali positivi è quindi di 24.947 . Nelle ultime 24 ore 679 persone sono state dichiarate guarite. Il totale da inizio pandemia è di 235.967. Dall'inizio dell'emergenza, le vittime sono 6.250. Nel report di ieri sono 11 le vittime segnalate, ma dalla Regione precisano che una vittima è da riferire alla giornata di lunedì, sette fanno riferimento a domenica; una a sabato 21. E ancora una vittima è riferibile al 18 agosto e una al 16.

Questa la suddivisione nelle provincia siciliane: Palermo 374 nuovi contagi, Catania 247, Messina 246, Siracusa 62, Ragusa 78, Trapani 170, Caltanissetta 141, Agrigento 129, Enna 44.





Vaccini antiCovid, gli “open days” in Sicilia proseguono fino al 14 settembre



Proseguiranno fino a martedì 14 settembre gli “open days”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus.



Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l’attività programmata dalle stesse. Prosegue, in contemporanea, anche il consueto e normale iter di prenotazione attraverso l’apposita piattaforma telematica.

I dati trapanesi

C'è una nuova vittima del Covid in provincia di Trapani. Lo si apprende nell'ultimo bollettino fornito dall'Asp che conferma anche l'aumento inesorabile dei contagi. Sono 2276 le persone positive al Coronavirus. I ricoverati sono 61 in area medica e 10, uno in più rispetto a ieri, in terapia intensiva. Crescono i contagi in quasi tutte le città. Mazara passa a 450 positivi, Castelvetrano a 333, Marsala 291. Molti guariti a Panteleria che riduce il conto dei positivi, sono 60 adesso.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati dell'ultimo bollettino:

Alcamo 240 (+4); Buseto Palizzolo 23; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 122 (+8); Castellammare del Golfo 83; Castelvetrano 333 (+12); Custonaci 25; Erice 102 (+7), Favignana 23; Gibellina 12; Marsala 291 (+3); Mazara del Vallo 450 (+29); Paceco 15; Pantelleria 60 (-41); Partanna 26; Petrosino 27; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 91 (+8); San Vito Lo Capo 13; Santa Ninfa 43; Trapani 235 (+20); Valderice 44 (+20); Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2276 (+94)

Deceduti in totale 357 (+1)

Guariti 14645

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 10 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 61 (-1)

Tamponi molecolari 520

Tamponi rapidi 555



Covid. Miccichè: “Pediatri dimenticati, il loro sostegno è indispensabile”

“È assolutamente indispensabile valorizzare il ruolo e la prossimità, con i cittadini, dei pediatri di libera scelta. Senza il loro appoggio non potremo superare velocemente questa pandemia e perderemo l’ennesima occasione per rendere più forte il sistema delle cure primarie territoriali, innovando la sanità pubblica”.

Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, commenta la lettera dei pediatri di libera scelta in cui i medici esprimono il loro disagio professionale perché tenuti ai margini di un sistema sanitario regionale che chiede prontezza, competenza, ma senza alcun sostegno.

“I pediatri – sottolinea Miccichè - si stanno prodigando in questa drammatica emergenza sanitaria e farli sentire ai margini è un danno importante per il futuro della sanità pubblica e nel rapporto con le famiglie”.

Il virus in Italia

Sono 6.076 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 4.168.

Sono invece 60 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di lunedì. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.494.857, i morti 128.855. I dimessi e i guariti sono invece 4.230.677, con un incremento di 6.248 rispetto a lunedì, mentre gli attuali positivi salgono a 135.325 in diminuzione di 230 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 266.246 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 101.341. Il tasso di positività è del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di lunedì.

Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036, rispetto a lunedì sono 108 in più .

“Entro il 30 settembre 80% degli italiani vaccinato”

L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre". Lo ha detto il commissario straordinario Francesco Figliuolo.

Il numero di somministrazioni dall'inizio della campagna ha raggiunto quota 75.622.961, portando a oltre il 67,6% la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid, pari a 36,5 mln di vaccinati.



La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera intanto il 72,3% pari a 39 mln, che diventano 41,6, oltre il 77% dell'intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate.