Covid in Sicilia. Zone gialle nei Comuni. Casi, ricoveri e vaccini: il punto nel Trapanese

24/08/2021 06:00:00

Da oggi partono le nuove restrizioni per i Comuni siciliani indietro nella campagna vaccinale. Sono 55 le città con una bassa percentuale di immunizzati, e con un’alta incidenza di casi Covid.

Musumeci nei giorni scorsi ha firmato l’ordinanza che non porta severe restrizioni ma cerca di incalzare sulle vaccinazioni. E’ una sorta di zona gialla comunale, due comuni invece sono in zona arancione. Sono provvedimenti localizzati, ma che rischiano di diventare regionali se la curva dei contagi non diminuisce, ma soprattutto se non calano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva.



E sono soprattutto i non vaccinati ad occupare i posti letto in rianimazione e in regime ordinario.

Nel reparto Covid dell'ospedale di Partinico ci sono 24 pazienti ricoverati e sette in terapia intensiva due di questi sono in condizioni gravi. Un numero in costante crescita. E sono tutti non vaccinati.

In provincia di Trapani, ad esempio, su 9 ricoverati in terapia intensiva 8 sono non vaccinati. I contagi aumentano anche nel trapanese, sono quasi 2200 i positivi, con una tendenza in aumento dell’incidenza, come in tutta la Sicilia.

In tutto ciò gli ospedali si riempiono, con il “Paolo Borsellino” di Marsala che è pronto a diventare interamente Covid Hospital, ancora una volta, in preda alla nuova ondata di ricoveri.

Ieri anche le telecamere del Tg3 hanno fatto tappa a Marsala.







E ieri si è nuovamente riunita la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Trapani per discutere dell'emergenza Covid nel trapanese, valutando nuove azioni da intraprendere al fine di contenere il propagarsi della pandemia che ad oggi ha superato la soglia di 2000 positivi accertati. Particolarmente attenzionata anche la situazione relativa all'occupazione dei posti letto nelle varie strutture sanitarie allestite in provincia. Tra Marsala e Mazara sono 120 i posti di degenza ordinaria, dei quali 62 risultano occupati mentre sono 18 quelli di terapia intensiva dei quali 9 sono occupati. Nella RSA di Salemi sono 10 i posti occupati su un totale di 15. In definitiva, l'85% dei ricoverati non è vaccinato. I sindaci concordano con la necessità di avviare nell'immediato un'imponente campagna di sensibilizzazione a vaccinarsi, rivolta soprattutto ai giovani e non solo, in tale direzione sollecitando i medici di base ad essere, come già sono, i primi alleati fiduciari delle famiglie. Ma l'appello viene indirizzato anche agli stakeholder sociali, per cominciare dalle Parrocchie, Scuole ed associazioni, alle quali si richiede il più ampio coinvolgimento nella battaglia al Covid. «Registriamo, da settimane, un incremento costante dei casi di positività al Covid in tutta la Provincia - dichiara il Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Intendiamo attivare campagne promozionali, azioni di sensibilizzazione sul territorio, non solo volte al rispetto delle regole di prevenzione al Covid 19 ed alle sue sciagurate variabili ma anche pro-vaccino, unitamente ad ogni altra azione necessaria a prevenire conseguenze sciagurate che ci auguriamo di evitare».

Il 30 agosto, ospiti del Sindaco Grillo del Comune di Marsala, su proposta di Tranchida la conferenza tornerà a riunirsi per avviare un confronto volto a disegnare una sorta di solidale e salutare rivoluzione dei servizi sanitari tendente alla specialistica ed alla riqualificazione delle prestazioni socio-sanitarie con l'occhio attento alla salute delle persone prima ancora che ai campanilismi.



I dati siciliani

Restano abbondantemente sopra quota mille i nuovi contagi al Covid in Sicilia. E precisamente - secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute - 1.121 su 12.565 test, per un tasso di positività che si attesta all'8,9%.

Insomma quasi un tampone su 10 sull'Isola è positivo. L'altro dato "allarmante" è che nelle ultime 24 ore ci sono stati ben 12 nuovi ingressi nelle terapie intensive, dove i posti letto occupati sono 88 (+4 rispetto a ieri).

In regime ordinario invece si trovano 729 pazienti (+25 rispetto a ieri).

Si registrano anche 415 guariti e 7 nuovi decessi, per cui il totale degli attuali positivi sale a 24.146 (+686). Nel bollettino odierno però la Regione segnala 20 decessi, gli altri - precisa una nota - sono riferiti 7 al 21 agosto, 4 al 20, 1 al 19 e 1 al 6 luglio. In totale le vittime del Covid salgono a 6.239.

E' Palermo la provincia che fa registrare il più alto numero di nuovi casi, 348. Gli altri sono stati a Catania (296), Messina (4), Siracusa (133), Ragusa (80), Trapani (67), Caltanissetta (103), Agrigento (2) ed Enna (88).







I numeri in provincia di Trapani

Sono 2180 le persone positive al Covid 19 in provincia di Trapani.

Di queste 62 sono ricoverate in area medica e 9 in terapia intensiva. Del dato dei ricoveri in terapia intensiva bisogna considerare che su nove ben otto sono i non vaccinati contro il Covid 19.

Dall'inizio della pandemia sono morte 356 persone.

E' sempre Mazara del Vallo la città con più casi, seguita da Castelvetrano e Marsala.



Vediamo il dettaglio dell'ultimo bollettino di lunedì 23 agosto:

Alcamo 236; Buseto Palizzolo 23; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 114; Castellammare del Golfo 82; Castelvetrano 321; Custonaci 22; Erice 95, Favignana 23; Gibellina 6; Marsala 288; Mazara del Vallo 421; Paceco 14; Pantelleria 101; Partanna 26; Petrosino 27; Poggioreale 1; Salaparuta 1; Salemi 83; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 34; Trapani 215; Valderice 24; Vita 6.



Totale casi attuali positivi: 2180

Deceduti in totale 356

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 9

Ricoverati nei reparti ordinari 62

In provincia di Trapani l’incidenza è di 173 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti. Ci sono comuni, come Pantelleria e Castelvetrano, che superano i 300. Il confronto con il dato nazionale lascia chiaramente intendere quanto il Covid sia ancora vigoroso nel nostro territorio. L’incidenza nazionale è infatti di 75 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti.

La situazione in Italia

Sono 4.168 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 5.923.

Sono invece 44 le vittime in un giorno, rispetto alle 23 domenica. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.488.779, i morti 128.795. I dimessi e i guariti sono invece 4.224.429, con un incremento di 3.505 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 135.555 con un aumento di 617 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 101.341 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 175.539. Il tasso di positività è del 4,11%, in aumento rispetto al 3,3% di domenica.

Sono 485 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.928, rispetto a domenica sono 158 in più.