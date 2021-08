25/08/2021 10:55:00

Sicilia ancora "bollente". Ed è ancora Cefalù la città dell'amore, libero, magari troppo, in spiaggia.

Spunta un nuovo video sui social di una coppia che si lascia andare in un amplesso tra gli ombrelloni di un lido di una delle città più turistiche della Sicilia. Il tutto è accaduto a notte fonda, e non all'alba come nella precedente occasione.

Nel primo caso una coppia era stata beccata a fare sesso in spiaggia all'alba, sotto gli occhi di diversi spettatori, suscitando la rabbia del sindaco di Cefalù Lapunzina che aveva chiesto più controlli. Alcuni giorni dopo un'altra coppia è stata beccata a Marzamemi.