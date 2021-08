25/08/2021 18:54:00

Un turista è stato rinvenuto morto in un bed and breakfast di via Catito, nella zona del centro storico di Trapani.

L' uomo, originario di Rimini, è stato stroncato da un infarto.

Scattato l'allarme sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno accertato che si trattava di morte naturale.

Un infarto fulminante non ha lasciato scampo al turista in vacanza nel capoluogo.