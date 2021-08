Marsala in piazza per il popolo afghano

25/08/2021 09:02:00

Si è svolta ieri, in piazza della Vittoria, a Marsala, la manifestazione a sostegno del popolo afghano.

In piazza associazioni, centri antiviolenza, sigle sindacali, partiti e movimenti politici. C'era anche l'amministrazione comunale con il sindaco Massimo Grillo, che ha lanciato un appello all'unità.

In questi giorni anche Marsala si sta mobilitando per sostenere il popolo afghano di nuovo sotto il dominio dei talebani. Particolare attenzione alle donne afghane, i cui diritti conquistati in questi anni vegnono sotterrati dalla sharia imposta dai talebani.

Oltre alla manifestazione di ieri va avanti intanto l'ipotesi dell'opera di religione Mons. Di Leo, guidata da Don Francesco Fiorino, di accogliere alcuni profughi afghani a Marsala. Iniziativa sposata dalla Diocesi di Mazara del Vallo.