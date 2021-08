Ritorno a scuola, manca ancora il piano trasporti in Sicilia

26/08/2021 08:05:00

Tra tre settimane comincia la scuola in Sicilia e l'isola non ha ancora un piano per il trasporto degli studenti.

Il ministro Giovannini ha chiesto alle regioni di dotarsi di un piano dei trasporti su bus e mezzi pubblici locali. Tutte le regioni, in verità, sono in difficoltà e hanno chiesto tempo per studiare un piano. Anche la Sicilia.

Soprattutto perchè le regioni vogliono chiarezza sui margini per la capienza dei bus. L'anno scorso i bus dovevano viaggiare al 50% ad inizio anno scolastico, adesso non si conosce il parametro. In queste ore il minitro dei Trasporti dovrebbe far conoscere ai presidenti di regione i dettagli. Dopo l'assessorato ai Trasporti aggiornerà il piano regionale. Nel frattempo si intavoleranno le riunioni con prefetti e sindacati anche per aggiornare il numero degli alunni del nuovo anno scolastico per poter definire l'offerta di bus. Ogni provincia dovrà studiare una sorta di piano locale, ma il tempo stringe e servono più mezzi di quelli che sono a disposizione.