Maltratta i genitori e gli estorce denaro. Arrestato a Trapani

27/08/2021 11:45:00

Da tempo maltrattava i genitori, estorcendo loro denaro, l’uomo arrestato lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia di Stato.



L’indagato, un trentacinquenne con problemi di tossicodipendenza, da anni formulava continue richieste di denaro ai familiari e dinanzi al loro diniego era solito dare in escandescenza, minacciandoli distruggendo arredi e suppellettili in casa.

L’epilogo domenica scorsa quando i genitori, esasperati dall’ennesima richiesta di denaro, sfociata nel danneggiamento di diversi oggetti, hanno richiesto l’intervento degli agenti della Squadra volante della Questura di Trapani, che hanno bloccato l’uomo e constatato i danni appena arrecati agli arredi.

Per l’uomo sono scattate così le manette con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.