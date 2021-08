Scacchi, 5 ragazzi marsalesi al campionato nazionale Under 18

27/08/2021 10:05:00

Hanno preso il via domenica 22 agosto, per poi concludersi sabato 28 agosto, a Salsomaggiore Terme (PR) , le finali nazionali del 33° Campionato Italiano Under 18. Il torneo, suddiviso nelle categorie Under 18, Under 16, Under 14, Under 12, Under 10 ed Under 8, si articolerà su 9 turni di gioco.

Tra gli oltre 600 iscritti, qualificatisi attraverso le fasi provinciali e regionali, ben 71 siciliani, tra i quali 5 esponenti dell'A.S.D. Lilybetana Scacchi.

I giovani scacchisti lilybetani al via sono Alessio Montalto e Simone Titone nell’Under 12, Giuseppe Salvato e Davide Montalto nell’Under 14, Federica Montalto nell’Under 16 femminile.



Le speranze lilybetane sono affidate a Giuseppe Salvato, accreditato alla vigilia come aspirante al podio, partendo come n.4 del ranking, mentre Federica Montalto potrebbe centrare un piazzamento tra le prime 10 nella sua categoria.

La delegazione marsalese è guidata dalla VicePresidente Patrizia Nasso.