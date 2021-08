Eventi d'estate. Weekend di spettacoli ad Erice. A Marsala le poesie di Angelo Barraco

28/08/2021 16:25:00

Torna la magia della Compagnia Teatro Atlante che animerà le vie e le piazze del centro storico di Erice. Il 28 e il 29 agosto, dalle ore 19.00, spettacoli itineranti all'insegna della poesia, del teatro, della musica e dei giochi di prestigio con attori, giocolieri, musicisti.



Si conclude il ciclo di eventi “Cortili in poesia” organizzato dall'Associazione “Salvare Erice”.

Sabato 28 agosto, alle ore 18.00, nel Cortile di Palazzo Sales, un pomeriggio all'insegna del racconto. L'In-Canto delle Sirene – Un'avventura nell'Immaginario tra Mito, Musica e Poesia con Noemi Genovese, Luigi Giannitrapani, Barbara Parrinello e Giorgio La Commare. Accompagnamento musicale di Aldo Popolano.



Si continuare, alle ore 21.00, negli spazi dei campi da tennis ad Erice, con "Ciak si canta ad Erice" a cura dell'Associazione Kyo Comm.

Uno spettacolo di cabaret sulle musiche da film con i loro temi e le loro canzoni con parodie cinematografiche, sketch e siparietti comici. Scritto da Alberto Catalanotti e Pietro Bruno, sarà presentato da Claudia Parrinello.

Sul palco daranno voce alle colonne sonore, Nicoletta Giurlanda e Serena Daidone con un gruppo di musicisti professionisti.

Il weekend si concluderà domenica 29 agosto, alle ore 18.00 con il Premio Letterario Città di Erice 2021 che sarà consegnato con una cerimonia ufficiale a Terramarina di Tea Ranno, edito da Mondadori.

Il romanzo racconta, con una scrittura poetica e trasognata, lo spaccato di un piccolo paese siciliano, in cui avvengono fatti straordinari, che mostrano tutti gli aspetti della sicilianità. La Sicilia fornita dall'autrice non è idealizzata ma reale ed amara ma anche piena di amore e di accoglienza. Il romanzo è un invito a non rassegnarsi ea combattere le ingiustizie con la poesia e con lo spirito di comunità.

Il Premio Letterario Città di Erice 2021, giunto alla sua terza edizione, è organizzato dall'Associazione “Salvare Erice” con il patrocinio del Comune di Erice.

Un Comitato di Lettura ha, infatti, letto e selezionato, negli scorsi mesi, tre libri finalisti scelti su sedici, segnalati da otto librerie siciliane indipendenti e pubblicati nel 2020.

Il vincitore finale è stato decretato il 30 giugno da una Giuria di Qualità composta dallo scrittore Santo Piazzese in qualità di Presidente, dall'accademica e saggista Daria Galateria, da Mario D'Angelo vincitore del Premio nel 2019, da Simona Lo Iacono, vincitrice del Premio nel 2020 e da Renato Lo Schiavo, scrittore e storico.



Per la partecipazione agli eventi è previsto l'obbligo del Green Pass.

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, artt. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l'accesso a tutti gli eventi sarà consentito solo alle persone in possesso di:

Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione COVID-19 o certificazione attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L'ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale

“Caos” di Angelo Barraco

Nel mese di settembre, il giornalista marsalese Angelo Barraco presenta il suo libro di poesie “CAOS” (Bertoni Editore) nel corso di tre appuntamenti che si terranno a Marsala e Trapani. Il libro è stato scritto durante i suoi viaggi, sia di lavoro che di piacere, con carta e penna tra le mani, osservando minuziosamente il volto dei passanti che reagivano in modo diverso ad emozioni come la rabbia, il dolore e la gioia. Un modo interpretativo e descrittivo, proprio come un moto perpetuo che non ritrova mai viaggia nel vagone di un treno in cui ma un flusso continuo di nuove esperienze, indispensabili per conoscere il mondo sotto una nuova prospettiva.

Angelo Barraco è un giornalista di Marsala. Prima della pubblicazione del suo libro, CAOS, ha curato la quarta di copertina della seconda ristampa di “Una Promessa per Sempre” di Silvia Maira e Valerio Sericano (Bertoni Editore). Insieme al giornalista Massimo Beccarelli (L'Espresso) ha curato la quarta di copertina di “Breve dialogo sulla felicità” di Frank Iodice, ispirato alla storia di Josè “Pepe” Mujica, ex Capo di Stato uruguayano e guerrillero rivoluzionario, distribuito in tutto il mondo e tradotto in varie lingue.

Ecco gli appuntamenti in programma per settembre

- Il 10 settembre, alle ore 19:00, con Carla Messina, al Convento Del Carmine Marsala

- Il 12 settembre al Festival del Tramonto (Marsala)

- Il 28 settembre, intorno alle 18:30/19, a Trapani, presso il locale Rolling Stone