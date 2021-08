Al via le prevendite per il Trapani Comix 2021

30/08/2021 07:15:00

Sono partite le prevendite dei biglietti di Trapani Comix and Games 2021 sul sito www.trapanicomix.com.

Sarà possibile acquistare ogni tipologia di tagliando, dal biglietto giornaliero, all'abbonamento per più giorni, senza sovrapprezzo. Dotarsi prima del tagliando di ingresso permette la maggiore garanzia di evitare il codice alle biglietterie e di aggiudicarsi l'accesso nella giornata di festival desiderata. Non sono stati annunciati, volutamente, ospiti ed eventi, nel primo comunicato. Da qualche giorno gli organizzatori hanno iniziato a svelare alcuni ospiti dell'edizione 2021 sempre attraverso i social dell'evento. Ecco i nomi di alcuni dei protagonisti del Trapani Comix: Miss Hatred, presentatrice del programma web e TV Crossover Universo Nerd, nonché già giocatrice competitiva e Pro Gamer di Halo. Ha presentato diverse fiere in Italia tra cui Esports Italy, la Gillette Bomber Cup, la Sony PlayStation Italian League e la gara cosplay del Lucca Comics & Games 2020. Si continua con il fumettista Emanuele Virzì, dopo il diploma in grafica pubblicitaria e l'inizio degli studi alla Scuola del Fumetto di Palermo, nel 2007 inizia a lavorare nel mondo del disegno per fumetti, illustrazioni, cartoni animati e grafica. Nel 2015 inizia a collaborare per la prestigiosa Panini Comics, disegnando il tanto amato Topolino.

Dal 2019 è impegnato con le storie a fumetti dello youtuber Lyon per Magazzini Salani. Ed ancora Milena Vigo, cosplayer dal ricco curriculum, avendo interpretato in veste di cosplayer ufficiale i personaggi delle saghe più famose come Lara Croft in Tomb Raider per Square Enix, ma anche Nina Williams in Tekken 7 per la nota Bandai Namco Entertainment e Cammy White per i tornei di Street Fighter legati al noto videogioco di Capcom. Da ben 10 anni cosplayer ufficiale di Jill Valentine per Umbrella Italian Division, vincendo anche il prestigioso contest di Miami al Florida Supercon. Leader nell'organizzazione dei cosplay contest, EPICOS stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative. Giorgio Vanni invaderà il palco del Trapani Comix con i suoi coinvolgenti show. Ha cantato le sigle di Dragon Ball, One Piece, Pokemon, Naruto ma non solo! La sua energia l'ha reso il Re delle sigle TV. Farà un doppio concerto venerdì 24 e sabato 25 settembre.



Il Trapani Comix and Games, si svolgerà dal 24 al 26 settembre, negli spazi della Villa Margherita a Trapani.

Per la partecipazione agli eventi è previsto l'obbligo del Green Pass.

Ai sensi del Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, artt. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l'accesso a tutti gli eventi sarà consentito solo alle persone in possesso di:

Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione COVID-19 o certificazione attestante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L'ingresso sarà contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.