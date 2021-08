La valdericina Virgilio vince il bronzo nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi

30/08/2021 11:36:00

La valdericina Maria Andrea Virgilio ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi di Tokyo.

La 24enne ha battuto la russa Artakhinova per 142-139. Decisive le ultime tre frecce dell’azzurra: 10, 10, 10 per chiudere i conti. Si tratta della ventottesima medaglia azzurra alla Paralimpiade di Tokyo, la prima per il tiro con l’arco paralimpico dopo le due conquistate all’Olimpiade.

Le emozioni di Maria Andrea Virgilio: "Questa medaglia mi ha ripagato di tutti i sacrifici fatti in questi anni, per cui ringrazio l’Asd Diamond Archery di cui è il presidente è Guglielmo Fuchsova che è anche il mio tecnico. Sono nata a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, per la mia patologia che è la spina bifida, ma sono una trapanese doc. Mi sono già arrivati tanti messaggi, a casa sono impazziti per questa medaglia, non hanno dormito la notte. Le dediche? Preferisco farle in privato".