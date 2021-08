 Il Covid galoppa in Sicilia. Tanti ricoveri in provincia di Trapani, numeri da zona rossa

31/08/2021 06:00:00

Da ieri la Sicilia è in zona gialla. Le timide restrizioni anti-Covid riusciranno ad invertire la rotta della crescita dei contagi e soprattutto dei ricoveri? Gli esperti sono molto scettici. Anche ieri l’isola è stata la prima regione in Italia per numero di nuovi positivi e si è registrato un nuovo balzo dei ricoveri. Sono dati che potrebbero portare addirittura restrizioni più severe, come quelle della zona arancione, già in vigore in alcuni comuni siciliani. Preoccupa l’alta percentuale dei ricoveri ospedalieri, e soprattutto ciò che l’ha determinata: comportamenti da “fine covid” e un elevato numero di non vaccinati.



E focalizzando l’attenzione sul territorio, la provincia di Trapani avrebbe numeri da zona rossa.

Il Covid galoppa, e i ricoveri aumentano nel territorio, con i dati dell’occupazione ospedaliera che, in percentuale, sono enormemente superiori alla media regionale. E oltre l’80% dei ricoverati non è vaccinato.



Su 135 posti letto in area medica, tra degenza ordinaria, sub-intensiva e Rsa Covid, sono occupati 80 posti letto, il 59%. Una percentuale di molto superiore alla media regionale, al momento al 21%.

Su 18 posti letto disponibili in terapia intensiva ne sono occupati 8, il 44%, anche questa percentuale superiore alla media regionale del 12%. Sono i dati che emergono dall’ultimo report sull’occupazione ospedaliera in provincia fornito dall’Asp di Trapani.

Secondo i nuovi parametri introdotti a inizio estate una regione va in zona rossa se l’incidenza dei contagi settimanali è superiore a 150 su 100 mila abitanti e se l’occupazione ospedaliera in regime ordinario e terapia intensiva superano rispettivamente il 40 e il 30%. Percentuali abbondantemente superate in provincia di Trapani, se si dovesse ipotizzare di calare anche a livello provinciale questi parametri. Anche l’incidenza è oltre la soglia: 179 nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti.





Ma nel report viene fuori anche un altro aspetto. L’82% dei ricoverati per Covid 19 in provincia di Trapani non è vaccinato. Su 88 ricoverati in totale, tra degenza ordinaria e terapia intensiva, i ricoverati con almeno una dose di vaccino sono 16. Tutti gli altri non sono vaccinati.

Emblematico di quanto il vaccino eviti le forme gravi della malattia è il dato sulle terapie intensive e sub intensive. Dei 18 ricoverati in terapia subintensiva 17 non sono vaccinati. Degli 8 ricoverati in terapia intensiva 7 non sono vaccinati.

Sono dati che confermano come anche in provincia di Trapani il Covid circoli molto velocemente e sia molto aggressivo soprattutto tra i non vaccinati. Oggi anche il Trapanese è in zona gialla, ma le timide restrizioni, tra tutte quella della mascherina all’aperto, in queste prime ore da molti non vengono rispettate.



In una settimana in Sicilia boom di ricoveri

L'ufficio statistica del Comune di Palermo rende noti i dati sull'andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e diffusi ieri dal dipartimento della Protezione civile. La settimana appena conclusa ha fatto registrare ancora un incremento di nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), nuovi ingressi in terapia intensiva e persone decedute. I nuovi positivi in Sicilia sono 9.307, il 2,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 32,9%. E' invece diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%.

L'aumento dei nuovi positivi registrato questa settimana è il più alto dallo scorso gennaio.

Il numero degli attuali positivi è pari a 27.424, 3.964 in più rispetto alla settimana precedente; più 3.838 le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 26.510. I ricoverati sono 914. Nella settimana appena conclusa si sono registrati 72 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 60% in più rispetto ai 45 della settimana precedente). Il numero dei guariti (240.121) è cresciuto di 5.248 unità rispetto alla settimana precedente. I morti nella settimana sono stati 95 (contro le 78 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 59. Complessivamente le persone decedute sono 6.314, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (2,4% la settimana scorsa). I ricoverati rappresentano il 3,3% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)".







I dati siciliani

Sono 1.600 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza risale al 14,3% domenica era al 10%, per capire meglio: la media nazionle è del 3,9%.



L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 casi. I guariti sono 526 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323.

La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto, uno il 29 agosto e 7 il 28 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 947 i ricoverati, 33 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 116 otto in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Agrigento 0, Enna 105.







Open day a Petrosino

Non si ferma la campagna vaccinale anti-Covid a Petrosino. Anche a settembre si terranno gli open days voluti dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani in collaborazione con il Comune. Ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ci si potrà recare presso il Poliambulatorio in via Cafiso 1 senza prenotazione. I vaccini verranno somministrati dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20.



L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente.



Il virus in Italia

Sono 4.257 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 5.959 Sono invece 53 le vittime in un giorno, rispetto alle 37 di domenica.

Sono 109.803 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore.

Domenica erano stati 223.086. Il tasso di positività è del 3,88%, in aumento rispetto al 2,67% di domenica.

Sono 548 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 23 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a domenica.