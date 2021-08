Eventi estate 2021, Fabio Concato in concerto a Partanna. Questa sera De Gregori a Marsala

31/08/2021 08:00:00

Nuovo, grande, evento mercoledì sera al Teatro Lucio Dalla di Partanna con l’atteso concerto di Fabio Concato e il suo “Musico Ambulante Tour 2021”, con il quale l’artista torna finalmente a guidare il pubblico tra ricordi ed emozioni in un lungo viaggio tra i suoi successi, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire e assaporare. Con lui sul palco, i suoi amici Musici, ovvero: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). L’appuntamento, che si inserisce nel ricco cartellone di Artemusicultura, prenderà il via alle ore 21.30.

I biglietti si possono acquistare nei circuiti delle prevendite abituali o presso il botteghino del Teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 19.

Pochi giorni fa, il 27 agosto, il Teatro ha ospitato, nella sua unica tappa in Sicilia, la giovane Francesca Michielin che si è esibita nel suo tour dal titolo ‘Fuori Dagli Spazi – Live 2021’.

Per coloro che non sono in possesso del Green pass, sarà possibile sottoporsi a un tampone rapido gratuito e, per chi volesse, ricevere anche una dose di vaccino anti Covid a partire dalle ore 19 e fino alle ore 21.30 sempre nello spazio adiacente al Teatro ‘Dalla’.

DE GREGORI A MARSALA - Questa sera, martedì 31 Agosto, a Marsala il concerto di Francesco De Gregori, in programma alle ore 21:30 in Piazza della Vittoria. E per garantire la sicurezza pedonale e veicolare nell’area interessata all'evento musicale e nelle strade limitrofe, il Comando della Polizia Municipale ha emesso un’Ordinanza che disciplina circolazione e sosta nell’ampia zona coinvolta. In particolare, dalle ore 9:00 di lunedì 30 Agosto e fino alle ore 24:00 del 31 Agosto (e comunque fino alla cessate esigenze), è interdetta la sosta in Piazza della Vittoria. Qui tutti i particolari.