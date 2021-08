Marsala, alcune modifiche alla viabilità per il concerto di De Gregori

30/08/2021 18:00:00

Martedì prossimo, 31 Agosto, Marsala ospiterà il concerto di Francesco De Gregori, in programma alle ore 21:30 in Piazza della Vittoria.

Al fine di garantire la sicurezza pedonale e veicolare nell’area interessata e nelle strade limitrofe, il Comando della Polizia Municipale ha emesso un’Ordinanza che disciplina circolazione e sosta nell’ampia zona coinvolta. In particolare, dalle ore 9:00 di Lunedì 30 Agosto e fino alle ore 24:00 del 31 Agosto (e comunque fino alla cessate esigenze), è interdetta la sosta in Piazza della Vittoria.

Nella giornata del concerto - Martedì 31 Agosto – il provvedimento della Polizia Municipale ha altresì stabilito:

- dalle ore 9:00 alle ore 24:00 sarà vietata la sosta in Viale Isonzo, nel tratto compreso tra via Garraffa e Piazza della Vittoria, nonchè nel parcheggio adiacente al Teatro Impero;

- dalle ore 14:00 alle ore 24:00 sarà vietata la sosta veicolare anche nell’altro tratto di Viale Isonzo, quello compreso tra il Lungomare e la via Garraffa. Analogo divieto è imposto in Viale Cesare Battisti e nelle vie Delle Ninfe (tratto tra Viale Isonzo e via Diaz), Delle Sirene (tra viale Isonzo e via Diaz) e Sibilla (tratto tra viale Isonzo e via Diaz).

Nelle suddette vie e tratti, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 sarà pure vietato il transito veicolare, con eccezione dei mezzi degli Organizzatori e dei residenti (al solo fine di raggiungere le abitazioni).

Concorsi pubblici al Comune, nuova scadenza

L'Assessorato al Personale del Comune di Marsala, diretto dal vice sindaco Paolo Ruggieri, rende noto che nella GURS di ieri è stata pubblicata la proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda riguardante il Concorso Pubblico a 6 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo” (cat. D/D1). Il relativo Bando, ora con scadenza 29 Settembre 2021, è online sul sito istituzionale http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31159, riportante anche lo schema di domanda.

Le istanze già presentate sono state regolarmente acquisite dai competenti Uffici e, pertanto, non vanno ripresentate alla luce della nuova scadenza.

Resta invece fissato al prossimo 30 Agosto il termine di scadenza per gli altri due Bandi Pubblici emanati dall'Amministrazione Grillo:

- Concorso, per titoli, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per esigenze temporanee e stagionali, di n.8 Agenti di Polizia Municipale (cat."C/1"), per un periodo non superiore a 5 mesi.

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31112

- Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.7 posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" (cat. D/D1).

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31121