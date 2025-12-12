Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
12/12/2025 20:00:00

Alcamo: più controlli in città: Surdi ringrazia il Comitato ordine e sicurezza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765564397-0-alcamo-piu-controlli-in-citta-surdi-ringrazia-il-comitato-ordine-e-sicurezza.jpg

Servizi straordinari di controllo, pattuglie aggiuntive in strada e una presenza costante nelle aree urbane più sensibili. È il bilancio dell’attività intensificata negli ultimi giorni ad Alcamo, grazie alle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Il sindaco Domenico Surdi ha espresso il proprio ringraziamento per l’azione coordinata avviata già da sabato scorso:
«Un ringraziamento al Comitato per i servizi straordinari di controllo e prevenzione attivati sul territorio cittadino – ha dichiarato – e alla Polizia Locale, intervenuta con sei pattuglie grazie all’accordo di collaborazione tra i Comuni di Alcamo e Trapani. Un modello di cooperazione che ha rafforzato in modo significativo il presidio del territorio».

 

Controlli, identificazioni e presenza nelle aree più frequentate

 

Nel corso dei servizi, le Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi controlli stradali e amministrativi, identificato diverse persone e garantito una presenza continua nelle zone più frequentate della città.

Particolare attenzione è stata riservata al centro storico, punto di riferimento della movida serale: gli operatori hanno instaurato un dialogo diretto con i giovani, invitandoli al rispetto della quiete pubblica e a mantenere comportamenti responsabili.

 

Surdi: “Sicurezza priorità assoluta”

 

«La sicurezza è una priorità assoluta – ha ribadito Surdi – e la collaborazione istituzionale è il modo più efficace per garantire serenità, vivibilità e rispetto delle regole. Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni competenti per la tutela della sicurezza urbana e il benessere dei cittadini».



