La pilota siciliana che ha schivato i proiettili dei talebani

01/09/2021 13:05:00

Una pilota dell’Aeronautica Militare non ci ha pensato due volte a fare il suo dovere quando, pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul, ha evitato che l’aereo attraversasse lo spazio dei proiettili lanciati da mitragliatrici da terra.

Ha messo in pratica le manovre apprese in fase di addestramento per schivarli, cercando di ridurre al minimo l’esposizione dell’aereo alle armi da fuoco nemico. Poi, il velivolo ha continuato il viaggio per il Kuwait dove i passeggeri, messi in salvo, si sono trasferiti in un altro aereo militare per rientrare in Italia. E’ stata così brava che né l’aereo né i passeggeri hanno riportato danni. Lei non è un eroe, ha solo compiuto il proprio dovere ma… si dà il caso che su quell’aereo c’erano quasi un centinaio di persone, tra italiani e civili afghani in fuga dai talebani. Non è una strana combinazione che sia riuscita a evitare una tragedia, ma è frutto della sua professionalità . Annamaria ha il grado di maggiore nella 46 esima brigata di Pisa e ha sulle spalle una certa esperienza, trovandosi ad operare in contesti molto diversi. Di sicuro, tra le diverse tipologie di missioni, le emozioni non le sono mancate. Quella più forte, per esempio, “in un aeroporto sperduto dell’ Africa quando vedo il sorriso dei bambini strafelici per avere avuto in regalo una semplice bottiglietta d’acqua e tutte quelle missioni in cui l’utilità dell’ incarico è tangibile”- sostiene Annamaria.

Dall’Africa, all’Antartide, dal trasporto tattico a quello strategico, alle missioni per il trasporto di personale e materiale, Annamaria è sempre pronta con “la valigia in mano” con uno stato di normalissima preoccupazione. La paura, invece, ha imparato a gestirla con l’addestramento. Nei diciassette anni nell’aeronautica sente di essere cresciuta come donna, ufficiale e pilota. La sfida è quella di puntare sempre più in alto. Che dire … un vanto tutto italiano e in particolare della nostra terra di Sicilia da cui, è il caso di dirlo, Annamaria “ ha spiccato il volo”.