La pm Antonella Trainito lascia la Procura di Marsala e va a Trapani

01/09/2021 07:05:00

La Procura di Marsala perde uno dei sostituti che per quasi dieci anni ne è stata un'autentica colonna: Antonella Trainito.

Il magistrato, infatti, forte dell'esperienza acquisita nella sua città dal 2012 ad oggi, ha deciso di fare nuove esperienze professionali. Sempre come pubblico ministero, ma in una realtà che ha un fondo molto diverso. Alla Procura di Trapani, Antonella Trainito prenderà servizio venerdì.

E vi approderà forte della solida fatta a Marsala, dove ha esperienza e coordinatore importanti indagini, soprattutto nel campo dei crimini economico-finanziari (su tutte, quella sull'imprenditore Michele Licata, per il quale, proprio ieri, sono state depositate le motivazioni della sentenza che lo ha visto condannato in primo grado insieme a diversi familiari e che ricostruisce le fasi di ascesa e crollo per maxi-evasione fiscale, auto-riciclaggio, etc.), venerdì prossimo il pm Antonella Trainito prenderà servizio alla Procura di Trapani. Ottimo magistrato, sia in fase investigativa che in quella dibattimentale, in questi anni la Trainito ha mostrato di ottenere grande preparazione giuridica, ma anche temperamento, qualità che le hanno consentito di fronteggiare sempre molto bene anche i più agguerriti collegi difensivi. Apprezzata da colleghi e avvocati, oltre all'indagine sfociata nel sequestro dell'impero economico di Michele Licata (ristoranti e alberghi), ne ha coordinato tante altre. Anche delicato e complesso.

Come quelle sul commissariato di polizia di Mazara (con le varie misure cautelari), sul “caporalato” in agricoltura (caso Angileri e Maggio, unico in provincia quei in termini), sul fallimento dei fratelli Morsello, sulla cancelcelliera del Tribunale che chiedeva mazzette. Indagini svolte la sezione di pg della Guardia di finanza.

Per ragioni d'età, intanto, la Procura di Marsala nel 2022 non avrà l'attuale capo, Vincenzo Pantaleo, che andrà in pensione. Il Csm dovrà scegliere il successore. E il sostituto Roberto Piscitello ha tutte le carte in regola per ambirvi: una carriera brillante, preparazione, esperienza e conoscenza della realtà locale.