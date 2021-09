Campobello: ubriaco al volante abbatte palo della luce e coinvolge tre auto in sosta

01/09/2021 12:16:00

Poteva causare una strage a Campobello di Mazara, l'uomo che ieri sera, ubriaco e al volante di una fuoristrada, ha abbattuto un segnale stradale, un palo della luce e proseguendo la sua folle corsa ha coinvolto altre tre auto in sosta.

L'incidente è avvenuto - cosi come racconta CastelvetranoSelinunte.it (foto) - prima in via Scuderi, poi C.G. di 43 anni che guidava una Mitsubishi L200, ha proseguito la propria corsa verso l’incrocio con la Via Keren. Vicino alla via Generale Cascino l'uomo con la sua fuoristrada ha urtato una Jeep e poi in via Selinunte una Renault Kangoo che a sua volta ha colpito una Fiat Punto che si è fermata davanti ad una pompa di benzina.

All'arrivo della polizia municipale l'uomo si è scagliato contro gli agenti e si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di Mazara del Vallo, che lo hanno trovato riverso a terra e a quel punto lo hanno arrestato.