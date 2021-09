Covid. Oggi in Sicilia 1.182 nuovi casi. Aumentano ancora i ricoveri

02/09/2021 17:16:00

Sono 1.182 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 22.696 tamponi processati e l'indice di positività è del 5,2% ( ieri 5,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.155 i nuovi casi su 20.959 tamponi. Salgono ancora i ricoveri: +17 (4 in terapia intensiva). I decessi sono 23 ma, come comunicato dalla Regione, sono tutti relativi ai giorni scorsi (8 di ieri, 12 del 31 agosto e 3 del 29 agosto). I guariti in un solo giorno sono 1.334.

Attualmente ci sono 28.125 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 849 ricoverati in ospedale, 118 in terapia intensiva e 27.158 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 244.370 mentre i decessi 6.392. Da inizio pandemia sono state 278.887 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.



A livello provinciale, a Palermo sono stati 247 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 221 a Catania, 25 a Messina, 152 a Siracusa, 190 a Ragusa, 106 a Trapani, 91 a Caltanissetta, 104 ad Agrigento e 46 a Enna.