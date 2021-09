Gli ultimi dati sul Covid in provincia di Trapani: 2.558 positivi

02/09/2021 14:11:00

Torna a varcare la soglia dei 2500 il conto degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani.



Sono esattamente 2558 i contagiati attuali, secondo i dati forniti dall'Asp provinciale. 80 le persone ricoverate, di cui 8 in terapia intensiva. Nell'ultimo bollettino non si registrano nuovi decessi. Crescono ancora i contagi a Mazara, sono quasi 400. Ma aumentano anche ad Alcamo, e particolare attenzione anche per Trapani che conta 361 positivi, ma assieme al suo dato è da tenere in considerazione anche quello della vicinissima erice, che conta oltre 150 positivi. A Marsala ci sono più guariti che nuovi contagi, tant'è che scende il conto dei positivi.

Ecco i dati città per città, tra parentesi la variazione rispetto al bollettino precedente.

Alcamo 340 (+22); Buseto Palizzolo 5; Calatafimi-Segesta 21; Campobello di Mazara 131 (+10); Castellammare del Golfo 92; Castelvetrano 258 (+0); Custonaci 38; Erice 155 (+10), Favignana 19; Gibellina 16; Marsala 313 (-11); Mazara del Vallo 399 (+22); Paceco 34; Pantelleria 106 (+1); Partanna 15; Petrosino 21; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 82 ; San Vito Lo Capo 28; Santa Ninfa 41; Trapani 361 (+9) ; Valderice 68 ; Vita 10.

Totale casi attuali positivi: 2558 (+69)

Deceduti in totale 364 (+0)

Guariti totali 15388 (35)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 8 (0)

Ricoverati nei reparti ordinari 72 (+2)

Tamponi molecolari 556

Tamponi rapidi 278