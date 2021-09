Custonaci, l'aula consiliare intitolata al giudice Caponnetto

03/09/2021 13:00:00

Domenica 05 settembre, alla presenza delle autorità civili e militari, si svolgerà a Custonaci la cerimonia di scopertura della Targa di intitolazione dell’aula consiliare al Giudice Istruttore Antonino Caponnetto.



Nato a Caltanissetta il cinque settembre del 1920, Antonino Caponnetto si laurea in Giurisprudenza, ed entra in Magistratura nel 1954 svolgendo la sua vita in Toscana.

Nel 1983 già alla fine della sua carriera, ritorna in Sicilia ed esattamente a Palermo per prendere il posto di Rocco Chinnici, capo ufficio istruzioni della Procura di Palermo ucciso barbaramente per mano mafiosa.

Questa scelta che gli ha fatto onore, a evidenziato senza equivoci l’attaccamento del Giudice Caponnetto alla sua terra ed alle istituzioni dello stato che lui ha servito per tutta una Vita. Abbiamo voluto intestare l’aula consiliare al Giudice Caponnetto, dice Enzo Monteleone – Presidente del Consiglio Comunale, per onorare un Magistrato che nel corso della sua vita ha sempre dimostrato senso del dovere e rispetto delle istituzioni, anche quando la tensione sembrava mettere in ginocchio lo stato stesso. Con l’intestazione dell’aula consiliare al Giudice Caponnetto, si vogliono, anche a Custonaci affermare quei valori di giustizia e libertà che sono stati perseguiti durante tutta la sua carriera.