Giovane trovato morto a Favignana, autopsia per chiarire le cause del decesso

03/09/2021 09:17:00

Non sono ancora chiare le cause della morte di Alessandro Campo 25enne palermitano trovato senza vita nel suo appartamento di Favignana. Per questo è stata disposta l'autopsia sul corpo.

Il giovane studente universitario della facoltà di Giurisprudenza si era trasferito sull’isola delle Egadi per lavorare durante l’estate. Il ragazzo è stato ritrovato dai sanitari del 118, allertati dal datore di lavoro, all’interno dell’appartamento che condivideva con un amico, e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane che sarebbe un lavoratore stagionale.

L'appartamento non presentava segni di effrazione. I primi sospetti sono ricaduti sull'arresto cardiaco, ma gli investigatori vogliono vederci chiaro e capire esattamente le cause della morte, per tale motivo sarà fatto l'esame autoptico.