Basket. Ottimo test match per i granata di Parente. 

06/09/2021 08:04:00

Secondo test stagionale per la 2B Control Trapani che anche contro la Fortitudo Agrigento da segnali di crescita. Dopo la prima frazione dominata dai granata, i ritmi si abbassano ed Agrigento gioca a viso aperto. Nel finale grande turnover che ha permesso anche ai tanti giovani di mettersi in mostra.

1° QUARTO: Il primo canestro porta la firma di Massone che colpisce da oltre l’arco. Dopo il tiro libero di Wiggs, Mollura segna in contropiede e Childs dalla media: 8-0 e time out per coach Catalani. Massone colpisce in penetrazione ma Chiarastella sblocca il punteggio per i suoi. Childs segna 3 punti di fila. Massone e Palermo colpiscono in penetrazione. Minore corregge in tap-in prima del canestro di Chiarastella. Taflaj e Morici si iscrivono a referto con una tripla. I canestri di Lo Biondo e Guaiana chiudono la frazione 24-10.

2° QUARTO: Palermo fa 2/2 dalla lunetta. Dopo il libero di Guaiana, Costi segna da sotto ma Wiggs e Taflaj rispondono subito con una tripla (9-2). Un’altra tripla di Wiggs ed il contropiede di Massone costringono coach Catalani a chiamare una sospensione (14-2). Mayer realizza dalla media. Dopo l’1/2 dalla lunetta di Grande, Minore segna da sotto. Costi mette 2 liberi prima del contropiede concluso da Grande e del canestro di Lo Biondo (16-12). Nell’ultimo minuto si registrano i 4 tiri liberi di Grande che permettono ad Agrigento di pareggiare la frazione 16-16.

3° QUARTO: Il primo canestro è di Guaiana ma risponde subito Chiarastella. Dopo il tiro libero di Grande, Childs colpisce dalla media. Chiarastella mette un libero prima del contropiede di Wiggs: 6-4 a 5’ dalla fine e time out per coach Catalani. Mollura e Childs segnano dal post basso. Bruno fa 2/2 dalla lunetta e Morici colpisce dalla media: la frazione si conclude 10-8.

4° QUARTO: Botta e risposta fra Costi e Taflaj. Traorè concretizza un 2+1 ma Massone risponde con una tripla. Mollura conclude un 2+1 e Childs colpisce da sotto. Dopo i 2 tiri liberi di Morici, Mollura e Childs segnano ancora dalla media. Indelicato realizza un 2+1 ma Mollura risponde col jump. La frazione si chiude dopo il tiro libero di Guaiana 17-10.

2B Control Trapani vs Fortitudo Agrigento: 67-44

Parziali: (24-10; 17-17; 10-8; 17-10).

2B Control Trapani: Wiggs 12, Basciano, Tomasini, Childs 11, Guaiana 8, Longo, Dancetovic, Mollura 11, Massone 10, Palermo 4, Minore 4, Kovachev, Taflaj 5.

Allenatore: Daniele Parente.

Fortitudo Agrigento: Traorè 3, Grande 9, Indelicato 3, Cuffaro 2, Bruno 4, Costi 2, Chiarastella 7, Morici 7, Bellavia, Peterson, Mayer 2, Lo Biondo 5.

Allenatore: Michele Catalani

Arbitro: Bruno Licari, Lanfranco Rubera