Basket, Trapani. Antonini ci ripensa: biglietti scontati, ma solo per ...

Solo qualche giorno fa, dalla sua televisione, "ordinava", con stile, ai trapanesi di andare al Palazzetto a sostenere la squadra nei play - off del campionato di basket per la promozione, dicendo anche di essere "molto deluso".

Ma di fronte alle proteste per il costo dei biglietti troppo caro, Valerio Antonini, proprietario del Trapani Shark ha fatto marcia indietro, e oggi ha annunciato la "concessione" di biglietti scontati del 35% per la prossima gara dei playoff (che poi è domani, lunedì 20 maggio). Il tutto "dopo un'attenta riflessione", spiega la nota della società.

Peccato che la promozione sia riservata solo ai meno abbienti. Bisogna dimostrare, infatti, al momento dell'acquisto del biglietto di avere un reddito Isee mensile inferiore a mille euro, dice una nota della società.

Insomma, siamo vicino alla soglia di povertà. Ci sono poi altre promozioni per famiglie e spettatori abituali.

Questa la nota:

Per Gara 2 di lunedi 20 maggio fra Trapani Shark e Tezenis Verona, dopo una attenta riflessione, il Presidente Valerio Antonini si è reso promotore di un gesto concreto di vicinanza al territorio e a tutti i tifosi granata.

La società pertanto comunica che, nella giornata di domani, chiunque dimostri di avere un reddito mensile inferiore a 1000 euro (possibilmente da modello ISEE) potrà usufruire di uno sconto del 35% sul prezzo della Gara Singola sui settori Anello e Curva (anello 17€ – curva 18€).

Inoltre sempre negli stessi settori, sarà possibile usufruire di un “Pacchetto Famiglia” così come segue:

2 adulti pagano biglietto col 25% di sconto, 1 figlio minorenne entra gratuitamente (anello 20€ – curva 24€);

2 adulti pagano biglietto col 15% di sconto, 2 figli minorenni entrano gratuitamente (anello 23€ – curva 27€);

Ovviamente tutte le altre riduzioni rimarranno valide ma non sono cumulabili con quelle descritte.

In più il Presidente annuncia, per premiare anche chi ha già comprato il biglietto per Gara 1 e/o Gara 2, la promozione “PORTA UN AMICO”: presentando il tagliando di gara 1 o gara 2 di semifinale si potrà ritirare un nuovo biglietto (fino ad esaurimento) al prezzo di 10€ per Anello, 13€ per la Curva e 18€ per la Tribuna Laterale!