Antonini è molto deluso dai trapanesi...

18/05/2024 08:21:00

Con gli occhiali da sole a specchio in modo che ognuno possa riflettersi con la propria coscienza, il presidente del Trapani Shark, Valerio Antonini, ha lanciato dalla sua televisione, Telesud, un appello ai trapanesi, per essere presenti oggi, al palazzetto, alla semifinale dei playoff per la promozione in A1 (Trapani Shark affronterà Tezenis Verona nella semifinale play off per la promozione in Serie A1).

"Sono un po' deluso, cari trapanesi" esordisce Antonini, che, oltre ad organizzare l'annunciato matrimonio con la compagna a Giugno, deve essere costretto a perdere tempo con l'ingratitudine dei trapanesi.

Ma l'ordine è perentorio: "Vi invito ad andare IMMEDIATAMENTE a comprare i biglietti per queste partite, perchè è deludente, per quello che ho fatto. Io mi aspettavo il tutto esaurito e sono molto deluso. Andate a fare il biglietto, e anche subito".

Da settimane molti tifosi esortano la società ad abbassare i biglietti. Come notano in diversi, assistere alle partite della fase finale della stagione, per una famiglia ha costi elevati. Ed infatti non mancano le critiche a questa nuova uscita di Antonini. C'è chi fa notare: "Ad ogni passaggio turno aumenta il costo dei biglietti di 7€, un aumento spropositato che allontana purtroppo tanta gente dal palazzetto".