Sicilia, sparatoria ad una prima comunione. Carabiniere ferito, il video 

06/09/2021 07:04:00

E' incredibile quanto accaduto ieri sera in Sicilia.

Sagrato della chiesa di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale. Un figlio sta facendo la prima comunione e i due genitori, divorziati, si mettono a litigare. Mentre all’interno della chiesa la funzione è ancora in corso, ne nasce una rissa, che coinvolge una decina di persone. Una pattuglia di carabinieri interviene. Tra questi il vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, 43 anni, che in quel momento non è in servizio (anche suo figlio sta facendo la prima comunione). Proprio lui viene ferito gravemente al collo da un colpo di pistola. Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, risulta vigile e cosciente, ma non muove braccia e gambe, e si teme una lesione al midollo. L’uomo che ha sparato, 69 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. Ora si trova nel carcere di piazza Lanza.

La messa era trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. Dal video si sente nettamente il colpo di pistola.

Foto: pagina Facebook "Acireale Informa"