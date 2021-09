Assistenza agli alunni disabili, incontro al Comune di Trapani

07/09/2021 14:20:00

Il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole a Trapani è iniziato e genitori, sindacati e lavoratori sono già sul piede di guerra per la mancanza di assistenza igienico-sanitaria per gli alunni disabili che frequentano le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Oggi incontro a Palazzo d'Alì. Il sindaco Giacomo Tranchida ha ribadito che la vicenda è di competenza dello Stato e non è legata in alcun modo agli uffici comunali.

Tuttavia, facendosi portavoce delle istante della delegazione che ha incontrato, il sindaco Tranchida ha inviato una nuova missiva all'attenzione dell'Asp di Trapani - come già fatto nell'Aprile scorso - e per conoscenza al Prefetto, all'Ufficio Scolastico Regionale ed ai Dirigenti Scolastici, ribadendo la “necessità di un urgente monitoraggio in ordine alla problematica al fine di indicare le possibili misure integrative e suppletive da adottarsi di assistenza igienico sanitaria sempre a carico del competente Stato”.