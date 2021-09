Basket Trapani: Open day settore giovanile 

08/09/2021 21:36:00

La Pallacanestro Trapani venerdì 10 settembre, dalle 17 alle 18, effettuerà un open day dedicato alle attività del settore giovanile.

La scelta è stata intrapresa a seguito della partenza degli allenamenti del florido vivaio trapanese. L’open day si svolgerà nel campo all’aperto del PalaConad. Possono partecipare tutti i giovani appassionati nati nel 2008, 2009 e 2010, rientranti nelle categorie giovanili Under 14, Under 13 ed Esordienti. Per farlo è possibile prenotarsi al 3473916209.

Alex Latini (responsabile settore giovanile): «Siamo felici di ripartire con una nuova stagione sportiva aprendo le porte ai giovani che vogliano avvicinarsi alla Pallacanestro Trapani. Nonostante il periodo difficile, dovuto dalla pandemia, siamo riusciti a continuare con le numerose attività giovanili nel rispetto dei protocolli sanitari e raggiungendo ottimi risultati. L’auspicio è quello di continuare con la strada intrapresa, regalando un futuro glorioso ai nostri giovani».

Ingresso SuperCoppa LNP

In vista della gara interna di SuperCoppa LNP, che vedrà la Pallacanestro Trapani fronteggiare Pistoia (venerdì, ore 20,30, PalaConad), la società granata invita tutti coloro i quali abbiano già sottoscritto l’abbonamento di ritirare il biglietto gratuito a loro riservato con largo anticipo per evitare lunghe code al botteghino il giorno del match, già a partire da oggi presso la segreteria del PalaConad. I biglietti sono nominativi dunque l’obiettivo è quello di evitare assembramenti e code al botteghino.