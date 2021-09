"Matteo Messina Denaro? Non è il capo di Cosa nostra"

L’ex questore di Palermo Renato Cortese, che da capo della sezione “catturandi” ha posto fine alla latitanza di tanti boss mafiosi di primissimo livello, tra i quali Bernardo Provenzano, è stato ascoltato, in Tribunale, a Marsala, nell’ambito del processo “Annozero”.

L’argomento è stato Matteo Messina Denaro, latitante da troppi anni. “E’ difficile che Matteo Messina Denaro sia al vertice regionale di Cosa Nostra – ha detto Cortese - I palermitani hanno sempre mal tollerato i corleonesi. Secondo me, quindi, Messina Denaro non può essere l’erede di Riina. Sicuramente, ha un ruolo a livello provinciale”.

L’indagine “Annozero” (blitz del 19 aprile 2018) ha visto coinvolti presunti mafiosi, tra i quali anche un cognato del superlatitante (Gaspare Como), e fiancheggiatori di Cosa Nostra nel Belicino.

Cortese è stato chiamato a testimoniare a seguito di una intervista rilasciata qualche anno fa al giornale “Il Sole 24” ore in cui diceva che Messina Denaro non aveva più un ruolo di vertice. Ecco un estratto:

In questo momento storico dalle indagini su Palermo, ma anche su tutte le altre province siciliane, non credo emerga un ruolo attivo del soggetto, del latitante nel panorama criminale e mafioso siciliano. Per cui è un soggetto che probabilmente non ha più alcun ruolo nell’organizzazione e che quindi è defilato, non lascia tracce, non partecipa alle riunioni, non ha strategie criminali, gli affiliati non rendono conto a lui. È un soggetto che si sta facendo la sua latitanza probabilmente anche fuori dalla Sicilia.

Questo cosa vuol dire?

Vuol dire che in realtà lui dovrà pagare i conti con la giustizia e speriamo che presto venga arrestato però tenga presente che la mafia è un’altra cosa rispetto alla singola cattura di un latitante. Per cui far diventare prioritario l’arresto di un latitante non vuol dire strategicamente sconfiggere definitivamente la mafia sia perché è latitante, e l’organizzazione già mette in conto che prima o poi sarà catturato, secondo perché questo latitante in modo particolare non ha alcun ruolo all’interno di Cosa nostra.