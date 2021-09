Il Trapani calcio acquista un attaccante

08/09/2021 14:14:00

Un altro acquisto del nuovo Trapani calcio. I granata hanno tesserato l’attaccante, classe 1994, Alessandro Gatto. Originario di Taranto, quella con il Trapani è la prima esperienza in Serie D avendo disputato nella sua carriera diversi campionati di Serie C con le maglie di Pordenone, Juve Stabia, Monopoli, Sud Tirol, Arzachena, Bisceglie, Cavese e Catania ma anche una stagione in serie B con il Modena nel 2014/15.

Nello scorso campionato Gatto, che è cresciuto tra le giovanili di Verona e Lecce, ha militato in serie Serie C con il Catania, prima di passare a gennaio in prestito alla Cavese. Gatto è una punta duttile, un vero e proprio jolly offensivo che può ricoprire più ruoli in tutto il fronte di attacco.

“Sono molto contento di essere qui a Trapani che è una piazza che non merita questa categoria, e non vedo l’ora di iniziare - afferma il nuovo acquisto granata -. Conoscevo alcuni dei miei compagni per averli affrontati da avversario negli anni passati. Non ho mai giocato al Provinciale ma mi dicono che la tifoseria è speciale, e li aspettiamo in tanti allo stadio. Ringrazio la società per la fiducia nei miei confronti che è stata il motivo per cui ho scelto subito Trapani rinunciando ad altre offerte in serie C . Considero Trapani una società top e mi auguro di poter ripagare la fiducia concessa sul campo”